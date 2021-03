Lo aveva già detto in altre sedi elo ribadisce. Per gli Europei ( che inizieranno l'11 giugno ), il ct della Nazionale spera che arrivi una deroga dalla UEFA per convocare più deiprima di un evento di questa portata. Mancini vorrebbe qualche giocatore in più per essere pronti ad ogni evenienza, soprattutto nel caso in cui ildia ancora dei problemi...