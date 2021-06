Calcio

Europei 2020, Italia-Svizzera - Il ct Roberto Mancini: "Italia farà turnover? Ho una squadra di titolari"

EUROPEI - C'è chi a chiesto a Mancini se avesse fatto un po' di turnover contro la Svizzera, considerando il dover gestire il gruppo per le tante partite e il cado. Il ct, con tranquillità, ha riferito che questa Nazionale non ha riserve, ma che tutti possono scendere in campo dall'inizio. E mai sottovalutare la Svizzera che ha sempre messo in difficoltà l'Italia.

00:01:39, 7 minuti fa