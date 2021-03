Italia comincerà già a pensare ai prossimi Europei che Sardegna Arena di Cagliari, l'altra al Renato Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri affronteranno in amichevole San Marino e la Repubblica Ceca. Dopo la gara contro la Lituania ( in programma mercoledì 31 marzo ), l'comincerà già a pensare ai prossimi Europei che partiranno dall'11 giugno . La FIGC ha definito anche il calendario di avvicinamento al debutto degli Europei , con due amichevoli che si giocheranno una alladi Cagliari, l'altra aldi Bologna. Gli azzurri affronteranno in amichevolee la

Il calendario

-Venerdì 28 maggio Italia-San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari;

-Venerdì 4 giugno Italia-Repubblica Ceca al Dall'Ara di Bologna

L'Italia farà il suo ritorno a Cagliari dove manca da 16 anni, dall'amichevole contro la Russia nel 2005. In Sardegna gli azzurri hanno un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Contro San Marino, invece, sono due le amichevoli disputate, entrambe concluse con il risultato di 4-0 per l'Italia (l'ultima nel 2013).

A Bologna, invece, l'Italia ci ha giocato l'ultima volta nel 2018 in Nations League contro la Polonia (1-1). Al Dall'Ara si contano 15 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte nei precedenti. Contro la Repubblica Ceca, invece, abbiamo due pareggi e due vittorie per parte: l'ultima sfida contro di loro si è disputata nelle qualificazioni mondiali nel 2013 con un successo per 2-1. Quella partita ci portò a Brasile 2014.

