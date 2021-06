Eriksen, con il giocatore danese che José Mourinho che ha allenato il trequartista ai tempi del Tottenham. Il tecnico portoghese ha sentito il compagno di Nazionale Hojbjerg ed è felice per aver ricevuto notizie positive sullo stato di salute di Eriksen. Mourinho è anche contento perché il mondo del calcio, anche se per i motivi sbagliati, per una volta si sia unito per un singolo obiettivo. Dopo il caso, con il giocatore danese che ha avuto un malore durante il match Danimarca-Finlandia, ha parlato ancheche ha allenato il trequartista ai tempi del. Il tecnico portoghese ha sentito il compagno di Nazionaleed è felice per aver ricevuto notizie positive sullo stato di salute di Eriksen. Mourinho è anche contento perché il mondo del calcio, anche se per i motivi sbagliati, per una volta si sia unito per un singolo obiettivo.

Ho pregato per Eriksen

Oggi non riesco a smettere di pensare a quello che è successo a Eriksen. Penso che sia un giorno per festeggiare, non per essere tristi. Ho pregato, ho pianto, ma quanti milioni di persone lo hanno fatto nel mondo? Credo in tanti perché il calcio può unire le persone. [Mourinho a talkSPORT]

Il calcio ha unito le persone

Sabato, per i motivi sbagliati, il calcio ha unito le persone, ma alla fine possiamo festeggiare perché Christian è vivo. Non ho parlato con lui ovviamente, ma con Pierre-Emile Hojbjerg e mi ha dato notizie positive. L’organizzazione, i protocolli, il livello dei medici e degli specialisti, e credo anche che Dio stesse guardando il calcio in quel momento. Tutto questo insieme ha permesso a Christian di rimanere con noi e con la sua famiglia. Questo episodio ha mostrato i buoni valori del calcio. L’amore, la solidarietà, lo spirito di famiglia. Non si trattava solo della sua famiglia, ma della famiglia del calcio. Il calcio unisce le persone

