Botta risposta tradurante Portogallo-Francia . Se Ronaldo insegue il record di gol in Nazionale ( di tutte le Nazionali ), Benzema invece ritrova il dolce sapore di segnare nella propria Nazionale. Sì perché il suo ultimo gol con la Francia risale addirittura al, quando la sua squadra batté la. Eravamo nella fase a gironi dei Mondiali 2014. Segnò anche contro l'Armenia nell'ottobre 2015, ma era solo un'amichevole. Dal giugno 2014 ad oggi fanno.... Un'era geologica fa! In avvio secondo tempo, "" trova anche il raddoppio col tentativo di far qualificare la Francia come prima del girone.