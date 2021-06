Portogallo e a regalare questa vittoria scacciacrisi alla Germania che Gosens che gioca Ronaldo, non c'è stato lo stesso siparietto della gara tra Atalanta e Juventus (quando il portoghese 2 assist e un gol. È stato lui a ribaltare ile a regalare questa vittoria scacciacrisi allache batte 4-2 i lusitani e si porta al 2° posto del girone. Tutto merito diche gioca una partita straordinaria a Monaco di Baviera e si prende gli applausi di tutta una Nazionale. Le motivazioni? Semplice, con una sconfitta la Germania sarebbe stata ad un passo dall'eliminazione già ai gironi. E questa volta con, non c'è stato lo stesso siparietto della gara tra Atalanta e Juventus (quando il portoghese non gli rispose neanche alla richiesta della maglietta ).

Classifiche e risultati

Euro 2020 Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time: superato Platini 15/06/2021 A 17:45

Se non avessimo vinto...

Sicuramente è stata una serata indimenticabile in tutti i sensi, abbiamo vinto contro una squadra veramente forte. Sono orgoglioso per il mio primo gol in questo torneo. Sapevamo che dovevamo vincere oggi, se perdevamo si sarebbe fatta difficile. Sono molto contento che abbiamo creato così tanto ed abbiamo deciso il match così

Richiederai la maglia a Cristiano Ronaldo?

No no, voglio godermi solo la vittoria questa sera. E ai tifosi dell'Atalanta dico solo: 'vi voglio bene, ci vediamo presto'

Germania a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Schick da casa sua: gol da 45 metri alla Scozia! È record 14/06/2021 A 15:33