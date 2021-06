Roberto Mancini sceglierà questa sera i 26 azzurri che faranno parte della squadra (Italia torna quindi in una manifestazione internazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e vuole, ovviamente, raccogliere un grande risultato anche per dimenticare quella brutta pagina di storia. A salutare Mancini c'è anche l'ex ct Antonio Conte che, questa Nazionale, l'aveva portata fino ai quarti di finale ad Euro 2016. È il grande giorno. Il ctsceglierà questa sera i 26 azzurri che faranno parte della squadra ( ecco tutte le rose delle Nazionali) per gli Europei 2020 . L'torna quindi in una manifestazione internazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e vuole, ovviamente, raccogliere un grande risultato anche per dimenticare quella brutta pagina di storia. A salutare Mancini c'è anche l'ex ctche, questa Nazionale, l'aveva portata fino ai quarti di finale ad Euro 2016.

Le parole di Conte

Quello che mi sento di dirti è che c'è grande speranza e fiducia per tutto il lavoro che stai facendo. Ti auguro sicuramente di fare meglio di quello che abbiamo fatto noi in termini di risultati con la Nazionale. So che ci sono tutte le premesse, quindi un grandissimo in bocca al lupo a te e al mio amico Lele Oriali. Vi auguro il meglio in assoluto, di fare cose veramente importanti e soprattutto di renderci orgogliosi di essere azzurri. [Antonio Conte]

L'Europeo dell'Italia inizierà il prossimo venerdì 11 giugno, con la formazione di Mancini che se la vedrà contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. L'Olimpico ospiterà tutte e tre le partite del gruppo degli azzurri.

