Italia. Nona vittoria consecutiva per la squadra di Roberto Mancini che continua a vincere e a giocare bene. Nonostante una Turchia che aveva messo il lucchetto alla difesa (almeno nel primo tempo) e ad un arbitraggio non proprio convincente (Demiral, su cross di Berardi, poi ci pensano Immobile e Insigne a rendere più rotondo Comincia col piede giusto l'avventura agli Europei dell'. Nona vittoria consecutiva per la squadra diche continua a vincere e a giocare bene. Nonostante unache aveva messo il lucchetto alla difesa (almeno nel primo tempo) e ad un arbitraggio non proprio convincente ( tutti gli episodi da moviola ), l'Italia dilaga nella ripresa. Sblocca il risultato un goffo autogol di, su cross di Berardi, poi ci pensanoa rendere più rotondo il risultato in questa prima uscita . La Turchia era forse la più debole del girone (che comprende anche il Galles di Bale e la Svizzera), ma era il debutto che ci aspettavamo tra bel gioco e fame agonista. Mancini può essere soddisfatto. Peccato però per le condizioni di Florenzi e Berardi che sono dovuti uscire per infortunio.

Classifiche e risultati

Tabellino

Turchia-Italia 3-0

TURCHIA (4-3-2-1): Çakir; Çelik, Söyüncü, Demiral, Meras; Tufan (64' Ayhan), Yokuslu (64' Kahveci), Yazici (46' Ünder); Karaman (77' Dervisoglu), Çalhanoglu; Yilmaz. Ct: Senol Günes

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi (46' Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (74' Cristante); Berardi (85' Bernardeschi), Immobile (81' Belotti), Insigne (81' Chiesa). Ct: Roberto Mancini

Marcatori: 53' aut. Demiral (I), 66' Immobile (I), 79' Insigne (I)

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Ammoniti: 88' Söyüncü, 90' Dervisoglu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

18' INSIGNE SFIORA IL GOL - Berardi libera Insigne che si trova a centro area, destro a giro, ma l'attaccante del Napoli non trova la porta.

22' CHIELLINI VICINO AL GOL - Colpo di testa di Chiellini sugli sviluppi di un corner, ma Çakir si supera e manda in angolo con un miracolo.

Lorenzo Insigne si dispera dopo un gol mangiato durante Italia-Turchia - Europei 2020 Credit Foto Getty Images

51' CI PROVA ÜNDER - Bravissimo l'ex Roma a rubar palla a Jorginho e andare in contropiede, poi prova il sinistro ma viene deviato da Spinazzola con Donnarumma che evita l'angolo.

53' AUTOGOL DI DEMIRAL - Palla dentro per Berardi che finta di rientrare sul sinistro, in realtà crossa col destro e trova Demiral che insacca nella sua rete. Vantaggio Italia.

Merih Demiral, Turchia-Italia, Euro 2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

54' ANCORA ITALIA - Gli azzurri vanno vicini al raddoppio, ma Çakir dice no a Spinazzola e poi Immobile non trova la porta in rovesciata.

66' RADDOPPIA IMMOBILE - Gli azzurri trovano il 2-0 con il gol in tap-in di Immobile che batte Çakir che si era opposto al primo tentativo di Spinazzola.

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne esultano per i gol realizzati durante Italia-Turchia - Europei 2020 Credit Foto Getty Images

79' INSIGNE COL DESTRO A GIRO - L'Italia cerca e trova anche il tris con il destro a giro di Insigne che ringrazia il servizio di Immobile. Tutto partito da un errore in impostazione (l'ennesimo) della difesa turca.

90+1 CHIELLINI SU YILMAZ - La Turchia cerca il gol della bandiera con Yilmaz, ma Chiellini con un grande intervento lo chiude in angolo con un tackle pulito.

Il momento social

Buona la prima per gli azzurri (oggi in bianco)...

La statistica

28 - I risultati utili consecutivi per l'Italia di Roberto Mancini che punta al record di Vittorio Pozzo. Il record è di 30 partite consecutive senza perdere nel periodo che va dal 1935 al 1939.

Il migliore

JORGINHO - Cerca le giocate pulite e fa girare bene la squadra, soprattutto nella ripresa: nel primo tempo è marcato con attenzione. Nella ripresa sale in cattedra e, a parte una palla persa che manda nello spazio Ünder, è il faro di questa Italia meravigliosa.

Il peggiore

Merih DEMIRAL - L’autogol è goffo e spalanca le porte al dominio dell’Italia nel secondo tempo. Episodio sfortunato dopo una prestazione essenziale.

Le pagelle

