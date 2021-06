Turchia-Galles, gara valida per la seconda giornata del gruppo A, é terminata 0-2 grazie alle reti di Ramsey nel primo tempo e di Riiberts in pieno recupero. A Baku dominio dei gallesi, che hanno creato tanto, sprecato un rigore con Bale. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle della TURCHIA===

Ugurcan CAKIR 7 - Una bella parata su Ramsey in avvio, non ha colpe sul gol subito. Nella ripresa salva ancora su Ramsey e Bale. Il migliore dei suoi.

Mehmet Zeki CELIK 5 - A destra, crossa e spinge, provando anche a contenere James. Fallo sciocco da rigore su Bale.

Kaan AYHAN 5 - Inizialmente preferito a Demiral. Non tiene la linea, sale male, perde un paio di palloni in uscita. Molto male.

Caglar SOYUNCU 5 - Tenta di tenere alta una difesa poco coordinata. Bene in campo aperto su Bale, poco presente peró nelle diagonali.

Umut MERAS 5,5 - Impacciato e mai propositivo. Fa il compitino. (Dal 72' MULDUR 5,5 - Spreca una buona chance, si fa sorprendere nel finale.)

Okay YOKUSLU 5 - Lento, macchinoso, impreciso, deludente. (Dal 46' YAZICI 5 - Anonimo, si nasconde, non si nota)

Kenan KARAMAN 4,5 - Poco mobile, abbastanza in affanno. Si allarga, ma non incide. (Dal 75' DERVISOGLU SV)

Hakan CALHANOGLU 5 - Tenta di scuotere la squadra, si abbassa, verticalizza. Nella ripresa sbaglia tutto. In confusione.

Ozan TUFAN 5 - Molto male. Sbaglia appoggi, passaggi, non si inserisce. (Dal 46' DEMIRAL 6 - Entra abbastanza bene, sistema la difesa, sfiora il gol)

Cengiz UNDER 5,5 - Insomma. Non trova mai la giocata giusta. Tanto fumo, poca sostanza. (Dal 83' KAHVECI SV)

Burak YILMAZ 4 - Imbarazzo. In condizione fisiche precarie. Nel senso che viene sempre anticipato, sempre fermato, non difende palla. Spreca anche una colossale occasione da gol ad inizio ripresa. Nervoso, si fa ammonire, un disastro.

ALL. GUNES 4,5 - Squadra dal potenziale elevato, che subisce troppo e crea pochissimo. Malissimo.

===Le pagelle del GALLES===

Danny WARD 6,5 - Una sola parata seria, ma provvidenziale. Su Demiral al minuto 87.

Tyler ROBERTS 7 - Di testa si fa valere. Bravissimo su ogni cross turco. Poi segna anche il gol della sicurezza nel recupero.

Chris MEPHAM 6,5 - Fisicitá e agonismo. Duello vinto con Yilmaz.

Joe RODON 6,5 - Tosto, combattivo, efficace. Non sbaglia un intervento.

Ben DAVIES 7 - Guida la retroguardia con sapienza. Molto lucido, mostra la sua bravura.

Joe MORRELL 6,5 - Corsa, dinamismo, ma anche qualitá. Salva un gol sulla linea, offre cross interessanti.

Joe ALLEN 6,5 - In mezzo, con esperienza e spessore. Tiene unita la squadra. (Dal 73' AMPADU SV)

Gareth BALE 7,5 - Manda in porta tre volte Ramsey: alla terza il giocatore della Juventus concretizza. Si abbassa, gioca da trequartista, poi si procura e calcia alto un rigore. Non importa, va vicino al gol e al 95' regala a Roberts l'assist per il raddoppio. Trascinatore vero.

Aaron RAMSEY 7 - Prima Cakir lo ipnotizza, poi spara alto, alla terza insacca tutto solo. Sprecone, ma sicuramente in partita e in condizione. Bello un recupero difensivo su Muldur nel finale. (Dal 85' WILSON SV)

Daniel JAMES 6,5 - Furetto a sinistra. L'esterno dello United quando parte é difficile da tenere. Bel duello con Celik.

Kieffer MOORE 6 - Perno offensivo. Lottatore utile per le sponde. Bale e Ramsey ringraziano.

ALL. PAGE 7 - Bel Galles, solido, convinto, determinato, ordinato. Molto bene.

