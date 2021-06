Dopo tanti rumors, è arrivata la notizia che era nell'aria da ore: la Football Association inglese non metterà neppure in vendita i 2500 biglietti per la sfida tra Inghilterra ed Ucraina di sabato 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Troppo alto il rischio di diffusione della Variante Delta, con la massima istituzione calcistica britannica che ha confermato le dichiarazioni dei governi dei due Paesi.

la presa di posizione del governo britannico sulla spinosa questione del quarto di finale della selezione dei Tre Leoni. In molti temevano infatti che, in caso di eventuale massiccia presenza dei supporters inglesi, si sarebbe corso il rischio di " Attesissima, era infatti arrivata in mattinataIn molti temevano infatti che, in caso di eventuale massiccia presenza dei supporters inglesi, si sarebbe corso il rischio di " un'Atalanta-Valencia bis", con la variante Delta che si sarebbe potuta diffondere a Roma e, a macchia d'olio, in tutto lo Stivale.

L'assessore alla salute del Lazio D'Amato era stato chiarissimo già ieri, ribadendo che ogni individuo proveniente dal Regno Unito avrebbe dovuto tassativamente rispettare una quarantena in Italia di 5 giorni. Una misura chiara e decisa, volta a scoraggiare un'eventuale invasione per il quarto di finale della Nazionale di Southgate contro la banda di Shevshenko.

Oggi, con tempestività, sono poi giunte le parole di Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio inglese, che si è accodata alle autorità italiane dichiarando: "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può. La sfida è farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale."

Il messaggio di tutti e chiaro: responsabilità e prudenza. Questi Europei, d'altronde, devono essere la cartolina della ripartenza europea, non certo la causa dell'ennesimo lockdown forzato.

