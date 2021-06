Ospite nello show televisivo The Late Late Show, gestito da James Corden, il neo-tecnico della Roma Josè Mourinho si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura nella Capitale, spendendo anche belle parole sul presidente Friedkin e sul suo ultimo periodo da tecnico al Tottenham.

“Sono entusiasta per questa nuova avventura. Sento una connessione molto buona, una empatia con le persone, con i proprietari. Il modo in cui loro mi hanno approcciato, le conversazioni che abbiamo avuto, mi sono veramente piaciute. Non è soltanto il feeling del lavorare per loro, ma soprattutto il feeling nel lavorare con loro, questa è la cosa che mi è piaciuta di più di quando la famiglia Friedkin mi ha approcciato”.

Jose Mourinho Credit Foto Getty Images

Euro 2020 Italia, Verratti al lavoro con il pallone! Si ferma Florenzi 2 ORE FA

Stuzzicato sulle sue metodologie in tempo di Covid ha poi spiegato: Zoom ha reso le cose facili. Mi piace vedere le persone, mi piace “sentirle”. Non mi piace fare le tradizionali telefonate per parlare con le persone a Roma o nel caso dei proprietari che qualche volte sono in Texas. Impiego tante ore per organizzare il tutto perché c’è molto lavoro da fare”.

Sulla sua esperienza a Totthenam e sul documentario uscito per Amazon sugli Spurs ha poi glissato: “Sì, ne ero informato. Ho dato loro la mia opinione. Avrebbe disturbato il nostro lavoro, ma sarebbe stata una buona cosa per il club. Era una cosa che è stata fatta e non spetta a me chiedere perché o come. Gli aspetti positivi erano più importanti”.

Jose Mourinho, allenatore del Tottenham Credit Foto Eurosport

In un secondo momento Corden ha poi chiesto a Mourinho un pronostico per l'imminente Europeo, domandandogli se in carriera avesse mai avuto la chance di finire sulla panchina di una Nazionale.

“Per ciò che riguarda il titolo, l’Inghilterra può farcela, ma vedo la Francia con una rosa migliore, le altre sono lì. Potevo guidare l’Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un’offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi”

Milan, Diaz può restare. Roma, Mourinho chiama Xhaka

Euro 2020 Raspadori, l'arma in più di Mancini: sarà lo Schillaci del 2021? 3 ORE FA