A Copenaghen, nella seconda giornata del gruppo B, il Belgio ha la meglio sulla Danimarca. Alla rete iniziale di Yussuf Poulsen hanno risposto i gol nel secondo tempo di Thorgan Hazard e di Kevin De Bruyne, per l'1-2 finale. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle della DANIMARCA===

Kasper SCHMEICHEL 6 - Non deve compiere grandi interventi, viene comunque trafitto due volte.

Andreas CHRISTENSEN 6 - Si fa guidare da Kjaer e non perde la concentrazione per oltre un'ora, poi arriva tardi nell'uscita su De Bruyne.

Simon KJAER 7 - Capitano, leader, comandante. Scintille nel continuo duello fisico con Lukaku. Lo vince lui.

Jannik VESTERGAARD 5 - Attento e solido nel primo tempo. Nella ripresa Lukaku lo punta e lui non lo prende, come in occasione del pareggio di Hazard. Crollo fisico nei secondi 45 minuti. (Dal 84' SKOV OLSEN SV)

Joakim MAEHLE 6,5 - Nel primo tempo infiamma la sua fascia, vincendo ogni duello possibile. Nella ripresa un po' cala, ma dal suo lato non si passa.

Daniel WASS 6,5 - Peperino instancabile. Gioca una prima frazione a tutto gas. Poi cala. (Dal 62' STRYGER-LARSEN 6 - Ci prova nel finale, con un paio di sponde aeree)

Pierre-Emile HOJBJERG 6 - Entra nel primo gol, nel primo tempo domina in mezzo, recuperando una marea di palloni. Cala vistosamente nella ripresa: copertura in ritardo sulla seconda rete.

Thomas DELANEY 6,5 - Qualitá e idee. Dá equilibrio alla squadra, detta i ritmi. Buon passo. (Dal 72' CORNELIUS 6 - Entra, ci prova con un cross, poi con un colpo di testa. Volitivo)

Yussuf POULSEN 6,5 - Subito in gol. Usa e sfrutta bene il fisico, mettendo in grande apprensione la difesa del Belgio. Esce stremato. (Dal 62' NORGAARD 6 - In mezzo, anche lui bene in partita. Non sbaglia nulla)

Mikkel DAMSGAARD 6,5 - Nella sua versione migliore, come in alcune partite nella Samp. Dribbla, si procura falli, calcia, ci prova. Mobile e creativo per un'ora, poi crolla. Unica macchia un'ammonizione per simulazione nella ripresa. (Dal 72' JENSEN 6 - Dentro nel finale. Ci mette l'anima)

Martin BRAITHWAITE 6,5 - Bravo quando deve attaccare lo spazio, meno nella gestione di alcune sponde. Colpisce una traversa, impegna Courtois. Avrebbe meritato il gol.

CT. Kasper HJULMAND 6,5 - Incredibile questa Danirmarca sia a zero punti. Squadra che gioca, crea, che é messa bene in campo.

===Le pagelle del BELGIO===

Thibaut COURTOIS 6,5 - Trafitto da Poulsen subito. Bravo nel finale su Braithwaite e attento nelle uscite alte.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - In apnea totale per un'ora. Non riesce mai a trovare i tempi giusti.

Jason DENAYER 4,5 - Non ci siamo. Insicuro, in ritardo, lento. Il peggiore in campo.

Jan VERTONGHEN 5,5 - Tenta di usare l'esperienza, ma il tridente danese ha un altro passo rispetto a lui.

Thomas MEUNIER 5 - Maehle osso duro anche per lui. Perde nettamente il confronto.

Youri TIELEMANS 6,5 - Uno dei pochi a non perdere mai la bussola. Regge, lotta e viene fuori nella ripresa. Entra nell'azione del secondo gol.

Leander DENDONCKER 5 - Travolto nel primo tempo. Non riesce a ragionare, non entra in partita. (Dal 59' WITSEL 6,5 - Buon ingresso. Centimetri e geometrie. Sta rientrando)

Thorgan HAZARD 6,5 - Il gol é facile facile. Bastava accompagnare l'azione. A sinistra fatica nella prima parte di gara, poi si riprende e gioca un'ottima ripresa.

Dries MERTENS 5 - Fuori totalmente dal match. Gioca pochissimi palloni, mai pericoloso. 100esima gara con il Belgio non festeggiata nel migliore dei modi. (Dal 46' DE BRUYNE 7,5 - Entra e consegna a Thorgan Hazard l'assist del pareggio. Qualitá al potere, classe sopraffina, nulla di nuovo. Poi segna con uno splendido mancino la rete del 2-1)

Romelu LUKAKU 6,5 - Difesa danese tosta anche per lui. Ci mette fisico e voglia. Dirompente nell'azione del pareggio. Non trova il gol, ma si rende sempre utile, anche se Kjaer lo tiene bene.

Yannick CARRASCO 5 - Male. Disinnescato facilmente dalla retroguardia danese. Non trova spunti, impreciso anche al cross. (Dal 59' E. HAZARD 6,5 - L'assist per De Bruyne, un paio di buone giocate. Si sta riprendendo)

CT. Roberto MARTINEZ 6 - Bene i cambi (ma non erano difficili da fare). Belgio che peró concede tanto e si accende a tratti. Non del tutto convincente.

