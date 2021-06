Il ct azzurroha deciso! A 10 giorni dall'esordio-Europeo contro la Turchia , in programma venerdì 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 21:00, il "Mancio" ha comunicato la lista dei 26 convocati per la prima spedizione continentale itinerante. Rispetto all'amichevole contro San Marino , l'ultimo impegno ufficiale vinto con il punteggio di 7-0, sono stati "tagliati" Cragno, Biraghi, Ferrari, Castrovilli, Kean, Grifo e Politano. Sono arrivati in extremis invece, che hanno giocato (e vinto) la finale di Champions League , ma saranno pronti per l'esordio ufficiale.