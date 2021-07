Un quarto di finale tutto da vivere, tra una delle principali favorite della vigilia, che occupa da tempo il primo posto del Ranking FIFA davanti alla Francia e al Brasile, e una delle sorprese, che ha una serie di imbattibilità lunghissima e che ha ritrovato compattezza e unione d’intenti negli ultimi due anni. Una partita che si preannuncia appassionante e al tempo stesso impronosticabile, tra due formazioni ricche di talento, potenziale e con valore tecnico medio molto elevato. Belgio-Italia è un confronto elettrizzante, anche e soprattutto per il percorso che ha portato le due Nazionali a questo punto del torneo. Confrontando i dati Transfermarkt sul valore delle rose a disposizione di Mancini e Martinez scopriamo che l’Italia ha un valore di mercato complessivo più alto rispetto al Belgio: 751 milioni di euro contro 664. Occupando rispettivamente il terzo e quarto posto tra le Nazionali rimaste in corsa, dietro a Inghilterra e Spagna.

I valori delle rose delle Nazionali rimaste in corsa

SQUADRA VALORE (euro) Inghilterra 1260 milioni Spagna 915 milioni Italia 751 milioni Belgio 664 milioni Danimarca 311 milioni Svizzera 288 milioni Ucraina 197 milioni Rep. Ceca 186 milioni

Tutto ruota intorno a De Bruyne e Hazard: senza il Belgio perde tantissimo

Nell’11 titolare, però, il Belgio supera l’Italia di circa 30 milioni di euro. Considerando ovviamente l’11 "tipo", che include Kevin De Bruyne e Eden Hazard, i due grandi enigmi di Martinez in vista della sfida di Monaco di Baviera. 390 milioni di euro circa per l’Italia, considerando titolare Chiellini, al momento favorito su Acerbi; 421 per il possibile starting eleven fiammingo, che ovviamente senza De Bruyne e Hazard perderebbe 140 milioni di euro. Le carte per indirizzare la partita per l’Italia sembrano però essere superiori, visto che Chiesa (60), Locatelli (35) e Pessina (20) secondo Transfermarkt assicurano un potenziale superiore ai 100 milioni di euro.

Lukaku il valore più alto, Barella e Chiesa gli assi azzurri

Andando più nello specifico e analizzando la classifica individuale, scopriamo che il giocatore con il più alto valore di mercato in campo è proprio il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku (100 milioni di euro, gli stessi di De Bruyne), seguito da Nicolò Barella (65 milioni), Thibaut Courtois (60 milioni), Gianluigi Donnarumma (60) e Federico Chiesa (60). Ovviamente i "grandi vecchi" Bonucci, Chiellini, Vertonghen e Vermaelen hanno tutte valutazioni di mercato molto basse, ma con la loro nota esperienza potrebbero rappresentare fattori non trascurabili in una partita ad eliminazione diretta che si anticipa equilibrata e decisa dai dettagli.

