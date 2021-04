Come sta Daniele De Rossi? Meglio, a quanto pare. L'ex centrocampista della Roma e oggi collaboratore di Mancini in Nazionale, si trova ricoverato da venerdì pomeriggio all'ospedale Spallanzani di Roma a causa del Covid-19.

"L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti", ha detto il professore Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, a Kiss Kiss Napoli.

Positivo il 31 marzo

De Rossi, secondo le ricostruzioni, sarebbe risultato positivo il 31 marzo, la sera di Lituania-Italia . L'ex centrocampista dedlla Roma, assieme ad altri due dello staff del ct Roberto Mancini, ha scoperto la positività durante la cena: i tre sono quindi rientrati il giorno dopo in Italia con un volo speciale, separati dal resto del gruppo. Intanto negli scorsi giorni 8 giocatori sono risultati positivi al virus

Il saluto di Candela

Daniele De Rossi ha ricevuto diversi messaggi di buona guarigione, tra questi è arrivato pure quello di Vincent Candela: “Sei un vincente come sempre, sbrigati che dobbiamo giocare a padel"

"I lost my way all the way to you and in you I found my way…". Molto toccante anche la dedica di Sarah Felberbaum per il marito, Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi, quella volta che si travestì per tifare la Roma in Curva Sud nel derby

