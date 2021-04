Daniele De Rossi ricoverato da giovedì sera per Covid all’Ospedale Spallanzani di Roma. La notizia la dà “Il Tempo” che rivela come il 37enne ex centrocampista della Roma e, da poche settimane, collaboratore del ct Roberto Mancini nella Nazionale Italiana (che sta preparando gli Europei che scatteranno il prossimo 11 giugno) sia stato costretto al ricovero dopo essere risultato positivo al Coronavirus nel focolaio nel quale si sono contagiati altri tre membri dello staff azzurro oltre ad alcuni giocatori che hanno partecipato al trittico di partite valide per le qualificazioni Mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Seguono aggiornamenti!

Qualificazioni Mondiali Europa Focolaio Nazionale, anche Vialli e De Rossi positivi al Covid 02/04/2021 A 10:06

Daniele De Rossi, quella volta che si travestì per tifare la Roma in Curva Sud nel derby

Qualificazioni Mondiali Europa De Rossi di nuovo in Nazionale: sarà nello staff di Mancini 18/03/2021 A 11:58