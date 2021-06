Praying for Eriksen. Il mondo del calcio prega per, accasciatosi improvvisamente a terra al minuto 43 mentre stava giocando la gara d’esordio dell’Europeo contro la Finlandia con la maglia della Danimarca. Si sono vissuti attimi di paura a Copenhagen ma per fortuna il giocatore dopo l’intervento tempestivo dei medici ha recuperato conoscenza ed è stato trasferito in ospedale dove è vigile e in attesa dei primi esami strumentali. Immediatamente sui social, il mondo del calcio si è stretto intorno al 29enne fantasista dell’Inter riversando affetto e pensieri positivi. Ecco una rassegna di messaggi.