1) Difesa rocciosa, concedono pochissimo

Quello di Damsgaard, per giunta su punizione diretta, è stato l'unico gol subito dalla Nazionale di Southgate nelle prime sei partite di questo Europeo. E a prescindere da questo dato, l'Inghilterra è una squadra che concede pochissimo agli avversari, che non si fa mai sorprendere in inferioritá numerica, che ha due "leoni" come Rice e Phillips davanti alla difesa abili a proteggere ogni ripartenza avversaria, che vanta due centrali fortissimi nel gioco aereo come Maguire e Stones. Insomma l'Italia non avrá tante chances per colpire e, quando capiterá, non potrá sprecarle.

Jude Bellingham, John Stones, Harry Maguire y Gareth Southgate Credit Foto Getty Images

Euro 2020 Euro 2020: il calendario completo delle gare, date, orari 04/02/2021 A 16:50

2) Harry Kane in forma e superstar internazionale

Raheem Sterling probabilmente è il vero simbolo di questo straordinario Europeo inglese, ma il punto di forza in attacco resta Harry Kane. Un attaccante completo, forte, generoso, concreto, che ha eguagliato Gary Lineker come miglior marcatore nella storia inglese tra Europei e Mondiali (10 reti), che gioca per la squadra e che sa allargarsi per rifinire il gioco. Non solo finalizzatore, ma capitano e uomo squadra, che nelle fase ad eliminazione diretta finora ha sempre segnato, crescendo di condizione di partita in partita. Un punto di riferimento totale, considerato un top anche a livello internazionale.

3) Tanti giovani affamati, sentono meno la pressione

Southgate ha messo insieme una Nazionale giovane, fresca, che corre e gioca bene a calcio. Un gruppo ormai collaudato, in cui ci sono diversi elementi che a livello giovanile hanno giá vinto tanto anche con la maglia dell'Inghilterra. Lo spirito generale pare essere quello della spavalda incoscienza, con la consapevolezza di poter scrivere una pagina di storia e la capacitá naturale di non sentire la pressione dovuta proprio alla storica delusione inglese nelle grandi competizioni. Semifinale al Mondiale 2018, finale in questo torneo nel 2021. Parlano i risultati.

Mason Mount, Phil Foden Credit Foto Getty Images

4) Wembley, 6 su 7 in casa, non hanno viaggiato

Il fattore campo conta. E non solo per quanto accaduto nella semifinale con la Danimarca. L'Inghilterra giocherà la sua sesta gara nel tempio di Wembley, su sette partite complessive disputate in questa edizione degli Europei. Questo implica che sará sicuramente più riposata dell'Italia, che al contrario ha dovuto spostarsi e viaggiare nella fase ad eliminazione diretta. La Nazionale dei "Tre Leoni" avrá dalla sua la spinta di un pubblico che attende una vittoria da 55 anni, che aspetta la gloria da troppo tempo. Non sará semplice per gli Azzurri gestire i momenti di tensione, quelli in cui il pubblico del gremito impianto britannico sosterrá i suoi ragazzi con tutta la sua voce.

Harry Kane a Wembley Credit Foto Getty Images

5) "It's coming home", stavolta ci credono davvero

Nessun falso mito. Nel corso degli anni il grido del "calcio che torna nella sua patria" è stata un'arma a doppio taglio per l'Inghilterra. Sfortunata, tradita dai calci di rigore, eliminata in modi assurdi, nonostante generazioni definite "gold" in successione. Invece stavolta pare diverso, perché il coro "it's coming home" a Wembley per adesso ha portato discreti risultati e anzi ha confermato un sentimento popolare diverso rispetto al passato. Tutta l'Inghilterra stavolta ci crede ed è convinta di potercela fare. Stará all'Italia di Mancini e ai suoi Azzurri rendere vano o meno questo sforzo collettivo.

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Poco feeling, tante domande: Immobile, sarà riscatto a Wembley? 4 ORE FA