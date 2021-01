Il 2021 di Zlatan Ibrahimovic sarà fatto di obiettivi, tappe e rientri. Il primo traguardo è vicino nel tempo: il 18 gennaio, giorno di Cagliari-Milan, dovrebbe essere la data in cui rivedremo in campo lo svedese, fermo per infortunio dallo scorso 22 novembre quando fu costretto a lasciare il campo nei minuti finali di Napoli-Milan a causa di un problema muscolare. Il secondo traguardo, ancora del tutto ipotetico, è invece un po' più lontano e non riguarda i rossoneri, ma la Nazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Ibra e il commissario tecnico della Svezia Janne Andersson avrebbero avuto una telefonata chiarificatrice prima di Capodanno. "Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista - le parole di Andersson riportate dal quotidiano milanese -. Se Zlatan apre la porta dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane tra di noi. Comunque vada sarò criticato".