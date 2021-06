Calcio

Il medico della Danimarca che ha salvato Eriksen: "All'improvviso non sentivamo più il battito"

EUROPEI 2020 - Il medico della Danimarca Morten Boesen nella conferenza stampa successiva al match contro la Finlandia racconta come è riuscito a soccorrere Christian Eriksen dopo il malore occorsogli al 43': "Quando siamo entrati in campo stava respirando e abbiamo controllato il suo polso: c’era battito, poi all’improvviso non l’abbiamo più sentito e abbiamo iniziato il massaggio cardiaco".

00:00:49, 29 minuti fa