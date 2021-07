Inghilterra-Danimarca, match valido per le semifinali di Euro 2020, si é concluso con il punteggio di 2-1, dopo i templi supplementari. Vantaggio danese con una splendida punizione di Damsgaard, pareggio inglese grazie a una sfortunata autorete di Kjaer e rete decisiva al 104' di Kane, che ha ribadito in rete un rigore da lui stesso calciato e respinto da Schmeichel. L'episodio che ha deciso il match rimane molto discusso, sia per il lieve contatto subito da Sterling che per l'azione, in cui ci sono stati due palloni in campo non ravvisati dalla squadra arbitrale. Danimarca fuori a testa altissima e dopo un'altra ottima partita. Inghilterra che ora sfiderá l'Italia a Wembley domenica sera: una finale inedita.

Raheem Sterling cade in area - Inghilterra-Danimarca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Inghilterra-Danimarca 2-1 dts (1-1 al 90')

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice (Dal 95' Henderson), Phillips; Saka (Dal 69' Grealish, dal 106' Trippier), Mount (Dal 95' Foden), Sterling; Kane. Ct: Southgate

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen (Dal 79' Andersen), Kjaer, Vestergaard (Dal 105' Wind); Stryger Larsen (Dal 67' Wass), Delaney (Dal 88' Jensen), Hojbjerg, Maehle; Damsgaard (Dal 67' Norgaard), Dolberg (Dal 67' Poulsen), Braithwaite. Ct: Hjulmand

Arbitro: Makkiele (Olanda)

Gol: 30' Damsgaard (D), 39' aut. Kjaer (D), 104' Kane (I)

Note: al 104' Schmeichel ha respinto un rigore a Kane.

Ammoniti: Maguire, Wass

Harry Kane esulta dopo il gol - Inghilterra-Danimarca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

25' - MAMMA MIA DAMSGAARD! Riceve palla al limite, entra in area, punta e prova il destro a giro. Fuori di un soffio!

30' - DAMSGAARD! GOL! 1-0 Danimarca. Punizione dai 25 metri potente che si insacca sotto la traversa. Pickford non arriva. CHE GOL!

38' - MIRACOLO DI SCHMEICHEL! Cross di Kane, Sterling anticipa tutti in mezzo, ma il tiro potentissimo da cinque metri centra il portiere danese.

39' - GOOOOOL! AUTOGOL DI KJAER. Grande azione Inghilterra. 1-1. Kane infila per Saka, che crossa in mezzo. Kjaer, per anticipare Sterling in scivolata, mette dentro.

55'- MIRACOLO VERO DI SCHMEICHEL. Che volo. Punizione laterale, stacco di MAGUIRE perfetto e autentica super parata del portiere danese. Tuffo incredibile.

59' - DOLBERG! Danza sulla palla. Riceve da Braithwaite, gira su sé stesso e calcia col mancino dal limite. Sicuro PICKFORD.

94' - Altra gran parata di SCHMEICHEL, nettamente il migliore in campo. Diagonale col destro molto bello di KANE, ma bella parata anche qui.

102' - CALCIO DI RIGORE PER L'INGHILTERRA. Sterling dribbla in area e forse viene toccato da uno tra Maehle e Jensen. Il replay non chiarisce, non sembrano esserci tocchi, ma per Makkiele e per il VAR é rigore.

104' - KANE! GOL! 2-1 Inghilterra. Tira male il rigore Kane, respinge Schmeichel, ma ancora Kane la ritrova li e ribadisce in rete.

Il migliore

Kasper SCHMEICHEL – Salva a tu per tu con Sterling in avvio e soprattutto sull’inzuccata a botta sicura di Maguire. Prende tutto, persino il rigore di Harry Kane, ma sulla ribattuta nulla può. Anima danese.

Harry Kane e Joakim Maehle - Inghilterra-Danimarca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Joakim MAEHLE – Soffre tantissimo la verve dello scatenato Saka in avvio, meglio nella ripresa dove acquisisce fiducia. Suo però il fallo da rigore su Sterling, che in ogni caso accentua vistosamente il contatto. Sfortunata la serata dell’esterno dell’Atalanta autore sin qui di un Europeo esemplare.

La statistica

L'Inghilterra ha raggiunto la finale di un Europeo per la prima volta nella sua storia. Non disputa una finale in un grande torneo dal 1966.

