Inghilterra-Germania, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, si é concluso col punteggio di 2-0. Ha vinto la squadra di Southgate, salvata da due ottime parate di Pickford e da un errore clamoroso di Muller. Ha meritato in generale la squadra britannica, rigenerata dall'ingresso di Jack Grealish nella ripresa. Il gol di Sterling ha aperto la strada ai Tre Leoni, il raddoppio di Harry Kane ha chiuso la contesa. Germania eliminata, finisce nel peggiore dei modi l'era Low. Ai quarti l'Inghilterra giocherá sabato a Roma contro la vincente di Svezia-Ucraina.

Il tabellino di Inghilterra-Germania 2-0 (primo tempo 0-0)

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice (Dall'88 Henderson), Phillips, Shaw; Sterling, Kane, Saka (Dal 69' Grealish). Ct. Southgate

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter (Dal 87' Can), Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (Dal 88' Sane); Havertz, Muller (Dal 91' Musiala); Werner (Dal 69' Gnabry). Ct. Low

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Gol: 75' Sterling (I), 85' Kane (I)

Assist: Shaw, Grealish

Ammoniti: Rice, Ginter, Phillips, Gosens,

Inghilterra-Germania, Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

16' - NEUER! Vola come un gatto sul destro a giro di Sterling. Ottima parata, bel tiro dell'inglese.

32' - PICKFORD! Pickford! Salva l'Inghilterra. Havertz manda in porta Werner, che si infila bene, ma poi calcia debole con il mancino. Para Pickford.

45' + 1' - CLAMOROSA OCCASIONE INGHILTERRA. Sterling entra centralmente, rimpallo, sfera che finisce a Kane, che controlla, salta Neuer, ma viene rimontato da Hummels. Che intervento del tedesco.

48' - PICKFORD! Altra gran parata. Cross di Gosens, deviazione, sinistro potente di HAVERTZ, vola Pickford d'istinto ad alzare in corner.

75' - STERLING! GOL! 1-0 Inghilterra! Gooool! Grealish allarga per Shaw, che crossa basso per il tap-in di Sterling.

81' - MULLER! Cosa sbaglia! COSA HA SBAGLIATO! Contropiede Germania con Havertz che manda in porta Muller. Tutto solo, rallenta e poi mette incredibilmente a lato. CHE ERRORE.

85' - HARRY KANE! GOL! 2-0 Inghilterra! 2-0! Pazzesco. Shaw per Grealish, che mette in mezzo per il colpo di testa di Kane. Neuer battuto.

La statistica chiave

4 - L'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle sue prime quattro partite in un grande torneo internazionale per la seconda volta: l'altra era stata nel Mondiale del 1966.

Il migliore

Raheem STERLING - Devastante, quando parte palla al piede è veramente imprendibile. Calcia e crea per tutti i suoi compagni ed è freddissimo in occasione del gol. Il terzo del suo torneo fino a qui perfetto.

Il peggiore

Thomas MULLER - Condizionato da una condizione fisica non certo impeccabile, si vede poco, non riuscendo a creare problemi a Pickford e fallendo la clamorosa chance dell'1-1.

