Gli Europei sono iniziati e come ogni competizione che si rispetti, anche Euro2020 ha il suo inno. Si chiama “We are the people” composto da Bono Vox, The Edge e con la collaborazione del giovane DJ Martin Garrix. Fin qui tutto ok ma tra le note della canzone, si sono scatenate polemiche e accuse: "È un plagio dei Pinguini Tattici Nucleari"

Parrebbe infatti che "We are the people" sia molto simile a "Ringo Starr" canzone portata al Festival di Sanremo 2020 dalla band di Bergamo, i Pinguini Tattici Nucleari.

Chiamatemi l’Albano di Albino

Così ha commentato il frontman della band, Riccardo Zanotti, ironizzando su un argomento che ha tenuto in fiamme il mondo dei social nella domenica dell’Europeo.

Ad un primo ascolto però, la canzone di Euro 2020 sembra essere distanza da quella italiana, allontanando ogni ipotesi di plagio. Ma, come riportano altre testate, l’11 luglio, data della finale di Euro 2020 a Wembley, è ancora lontano e può ancora succedere di tutto…

