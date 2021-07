l’Italia, Sembrava una boutade e invece la sfida fra neo campione d’Europa a Wembley , e l’Argentina ( fresca trionfatrice della Copa America al Maracanà ) allo Stadio “Diego Maradona” di Napoli si farà per davvero. Una data precisa non c’è ma, stando ai media argentini, l’ok della Fifa sarebbe già arrivato e secondo quanto filtra la sfida, nel ricordo del Pibe de Oro, si dovrebbe svolgere a cavallo fra i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. Dalla Figc intanto non sono giunte per ora conferme in merito.

Copa Maradona nello stadio di "Diego"

In palio le due nazionali si contenderanno la Copa Maradona, intitolato alla memoria del leggendario numero 10 che con la maglia dell’Argentina si è guadagnato l’immortalità e l’amore del popolo albiceleste e nella nostra Serie A, con la maglia del Napoli, ha espresso il proprio miglior calcio regalando al club campano due scudetti, una Coppa Uefa e centinaia di giocate e prodezze celestiali.

Italia-Argentina andrebbe – eccezionalmente - a sostituire la Confederations Cup, che, dal 1992 al 2017, ha messo di fronte tutte le nazionali campioni dei rispettivi tornei continentali, alle quali si aggiungevano la squadra ospitante (che l'anno dopo avrebbe organizzato i mondiali) e i campioni del mondo in carica, per un totale di 8 squadre. Italia-Argentina al (fu) stadio “San Paolo” di Fuorigrotta rievoca alla mente la partita delle polemiche ai Mondiali di Italia 1990: la storica semifinale che gli azzurri di Vicini, lanciati verso la vittoria del titolo, persero ai rigori proprio contro Maradona, in un clima particolare perché il re di Napoli giocò nel suo stadio e alla vigilia chiese l'appoggio del pubblico che lo ha sempre amato. 31 anni dopo Italia-Argentina si sfideranno nel segno del Diez.

