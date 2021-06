Analizziamo tutte le decisioni più controverse di Anthony Taylor, arbitro inglese designato per Italia-Austria , match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 a Wembley. Il direttore di gara è rivedibile nella gestione dei cartellini, ma viene ben supportato dalla VAR negli episodi chiave.

La moviola di Italia-Austria 2-1

2' - Arnautovic si presenta al 2' con un intervento imprudente su Barella: corretto il giallo.

20' - Hinteregger entra duro e in netto ritardo sempre su Barella: meritava il giallo, sorvola Taylor.

50' - Ammonito Di Lorenzo che prende palla e avversario al limite dell'area: Taylor in questo caso non perdona, poi Alaba non centra il bersaglio su punizione.

51' - Nell'azione appena descritta Barella finisce sul taccuino dell'arbitro per proteste.

54' - Fallo da dietro di Baumgartner su Di Lorenzo: giallo piuttosto evidente, anche qui Taylor molto generoso.

65' - Gol annullato all'Austria. Arnautovic insacca di testa sulla sponda di Alaba ma ha un ginocchio davanti alla linea azzurra e nello specifico davanti a Di Lorenzo. Il check VAR porta all'annullamento della rete.

74' - Polemiche per un contatto in area tra Pessina e Lainer. Protesta l'Austria, Taylor non fischia. Altro check VAR e vengono pizzicati in posizione irregolare sia Hinteregger che Lainer, protagonista del contatto con Pessina.

89' - Grillitsch con un pestone dritto sull'uomo (Jorginho) rischia anche lui il giallo: Taylor non se ne avvede. Gestione dei cartellini molto discutibile.

103' - Ammonito Hinteregger che sgambetta Belotti senza nessuna possibilità di prendere il pallone: giallo solare.

120' - Giallo per Dragovic che ferma un indemoniato Di Lorenzo.

