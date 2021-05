A due settimane dall'esordio, gli ultimi nodi da sciogliere sono relativi a difesa e centrocampo, con due tagli tanto importanti quanto dolorosi. I giocatori a rischio, secondo quello che filtra, sarebbero 4: uno tra Toloi e Mancini per il reparto dietro e uno tra Sensi e Cristante a centrocampo. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 convocati della Nazionale italiana in vista degli Europei di calcio che prenderanno il via il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale all'Olimpico contro la Turchia.I giocatori a rischio, secondo quello che filtra, sarebbero 4: uno tra Toloi e Mancini per il reparto dietro e uno tra Sensi e Cristante a centrocampo.

ITALIA: QUALI SARANNO I DUE ESCLUSI DALLA LISTA DEI 26 DI MANCINI?

Il primo ballottaggio: Mancini o Toloi

Toloi pare in leggero vantaggio rispetto a Mancini perché si adatta meglio al ruolo di terzino destro. Venerdì scorso contro San Marino ha dimostrato carattere, la giusta aggressività e la disponibilità a ricoprire bene entrambi i ruoli. Il romanista dalla sua ha una più lunga frequentazione del gruppo, ma in quanto a duttilità parte indietro rispetto al bergamasco. Martedì sera ne sapremo di più.

Chi ha più chance di spuntarla: Toloi 60% - Mancini 40%

Il secondo ballottaggio: Sensi o Cristante

Se darà garanzie sufficienti, Sensi ci sarà di sicuro: Mancini ha bisogno del sostituto più "naturale" di Jorginho, e in questo caso a Cristante sarebbe preferito Pessina, che rispetto a lui ha più duttilità, capacità di alzare il ritmo e forse, oggi, una condizione migliore. Cristante, il più adattabile al ruolo di play (come fatto venerdì), entrerà fra i 26 in caso di forfeit di Sensi, o se la decisione di convocare comunque il nerazzurro fosse presa pur con incognite ancora molto vive.

Chi ha più chance di spuntarla: Sensi 51% - Cristante 49%

E se Raspadori rientrasse dalla finestra?

Gazzetta dello Sport, Raspadori convocato in extremis è ancora qualcosa di possibile. Secondo quello che riporta la, Raspadori convocato in extremis è ancora qualcosa di possibile. Dipenderà ovviamente da cosa la gara di oggi contro il Portogallo dirà a Nicolato , e dunque al Mancio, e anche da come finirà: il CT non ha rinunciato definitivamente all’idea di poter considerare il centravanti del Sassuolo una possibile alternativa a Immobile e Belotti.

