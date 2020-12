Roberto Mancini in treno. Non è il titolo di un'autobiografia, ma durante un viaggio in treno il ct dell'Italia ha risposto a diverse domande (su zoom) sul futuro della Nazionale e sul campionato in corso. Una Serie A che gli piace molto visto l'incertezza che regna sovrana, con la speranza di vedere altri giovani da poter inserire nel gruppo della Nazionale maggiore.

Che Serie A stiamo vedendo?

È un bel campionato, con una ventata di freschezza portata da squadre come Sassuolo, Verona, anche Spezia, che giocano un ottimo calcio. E in alto con molte squadre in pochi punti. Tanti giocatori lottano per il vertice, questo per la Nazionale è un vantaggio. Chiedere qualcosa ai club? Non lo abbiamo mai fatto per non disturbare, cerchiamo di tutelare i giocatori, anche risparmiandogli qualche partita quando si può. Poi, le cinque sostituzioni mi hanno già dato una mano, ma allargare le rose a 26-27 giocatori mi aiuterebbe molto. Soprattutto a fare le convocazioni...

La Nazionale e i giovani

Quelli che abbiamo sono così bravi che andrebbe bene andare avanti così, ma si può sempre crescere. La speranza di trovare altri giovani, pronti per un futuro più o meno prossimo, c’è sempre. Quelli sono sempre graditi. Intanto, l’augurio è che tutti quelli che ci sono possano già fare esperienza da qui all’Europeo

Che 2020 è stato?

Almeno per la Nazionale il 2020 è stato un anno positivo. E la nostra partita in Olanda forse la più significativa, soprattutto per come l’abbiamo affrontata. C'è l'ambizione di giocare alla pari con tutti, anche contro squadre teoricamente più pronte di noi. Il rinnovo? Non c’è una data prevista per la firma, ma non ci sarà nessun tipo di problema

Il 2020 dell'Italia

Partita Competizione Italia-Bosnia 1-1 Nations League Olanda-Italia 0-1 Nations League Italia-Moldavia 6-0 Amichevole Polonia-Italia 0-0 Nations League Italia-Olanda 1-1 Nations League Italia-Estonia 4-0 Amichevole Italia-Polonia 2-0 Nations League Bosnia-Italia 0-2 Nations League

Due nomi su tutti: Immobile e Sensi

Ciro sta facendo gol incredibili, spero ne tenga un po’ per marzo e poi per l’Europeo. Magari li farà tutti lì, deve stare solo tranquillo perché arriveranno anche con la maglia azzurra. Sensi? Mi piace tantissimo per le sue qualità, spero non abbia più problemi fisici. Ha già dato tanto sotto questo punto di vista

Quando tornano Chiellini e Zaniolo?

Giorgio ha solo problemi muscolari, per lui sarà più semplice recuperare in tempo. Niccolò credo abbia ottime chance, perché è giovane. Io spero di averli entrambi

Mancini: "Dopo 70-80 anni è cambiata la percezione sull'Italia"

