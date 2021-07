L'Italia batte 4-3l'Inghilterra dopo i calci di rigore (1-1 al 120') a Wembley e si laurea campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 9,5 - Sul sinistro di Shaw non può fare nulla, poi sporca i guantoni sul colpo di testa di Stones e non deve effettuare altri interventi. Monumentale ai rigori. Su questo Europeo c'è la sua firma indelebile. Tocca a lui portarci sul tetto d'Europa.

Euro 2020 Chiellini: "Nell'aria c'era qualcosa di speciale..." 17 MINUTI FA

Giovanni DI LORENZO 6 - Avvio shock: Shaw gli sbuca alle spalle e porta avanti l'Inghilterra. Va spesso in affanno e ci capisce davvero poco di fronte alle sovrapposizioni degli inglesi dalla sua parte. Ci mette del tempo a riprendersi, poi limita i danni per quel che può.

Leonardo BONUCCI 8 - Sempre attento dietro, mette la sua firma sull'1-1 con un tocco facile facile da due passi, ma il suo merito è quello di farsi trovare lì. Ed è un gol che vale oro.

Giorgio CHIELLINI 9 - Salvataggio provvidenziale che evita lo 0-2 all'alba della partita. Lotta con Kane limitandone il più possibile il raggio d'azione. Salvataggio strepitoso nel primo tempo supplementare. Immenso. Capitano.

Emerson PALMIERI 6,5 - Avvio balbettante, dalla sua parte Trippier affonda come nel burro. Si riprende col passare dei minuti e si fa vedere anche in fase offensiva.

dal 118' Alessandro FLORENZI s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Nicolò BARELLA 5 - Soffocato dalla pressione asfissiante degli inglesi, si vede pochissimo. I suoi inserimenti mancano terribilmente. Ha finito l'Europeo senza benzina.

dal 54' Bryan CRISTANTE 6,5 - Entra bene in partita e dà fastidio alla difesa inglese con i suoi inserimenti in verticale. Col passare dei minuti perde in continuità ma dimostra di essere un giocatore affidabile.

JORGINHO 7 - Dopo 20 minuti rischia di dover lasciare il campo per un problema al ginocchio destro. Stringe i denti e rimane in campo. Crescita esponenziale nel secondo tempo. Peccato per il rigore sbagliato

Marco VERRATTI 6 - Nei primi 45 minuti fatica a imporre le sue geometrie e non trova mai l'intuizione che ribalta il tavolo. Decisamente meglio nel secondo tempo, mette lo zampino nell'azione del gol di Bonucci.

dal 96' Manuel LOCATELLI 6,5 - Entra e dà sostanza al centrocampo azzurro, valore aggiunto.

Federico CHIESA 7,5 - Dà la scossa agli azzurri con uno spunto da fuoriclasse e un sinistro fuori di poco. Nella ripresa Pickford gli nega il gol con una prodezza. Trascinatore, gara superba la sua. Costretto a uscire per infortunio

dall'86' Federico BERNARDESCHI 7 - Segna il suo rigore, entra con un piglio pazzesco, con una determinazione da vendere.

Ciro IMMOBILE 4,5 - Altra prestazione decisamente non all'altezza del palcoscenico. Mai pericoloso, sbaglia tutti i movimenti impedendo ai compagni di trovare i corridoi giusti per servirlo. Deludente e pasticcione.

dal 55' Domenico BERARDI 6 - Luci e ombre, qualche buono spunto e qualche pausa. Segna con freddezza il suo rigore.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Tanto movimento, sacrificio apprezzabile anche quando si tratta di difendere, ma tante (troppe) scelte sbagliate negli ultimi venti metri. Non incide come ci aveva abituati a Euro 2020. Lascia il campo al 90' perché non al meglio.

dal 91' Andrea BELOTTI 5 - Si vede poco e si fa parare il rigore.

Ct.: Roberto MANCINI 10 - Non c'è da aggiungere altro, non ci permettiamo. Un capolavoro. Godiamoci questo momento.

L'esultanza di Giorgio Chiellini - Italia-Inghilterra Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inghilterra

Jordan PICKFORD 7 - Primo tempo da spettatore non pagante. Nella ripresa si esibisce in una parata super su Chiesa. Incolpevole sul gol di Bonucci. Bravo a intuire e respingere il rigore di Jorginho.

Kyle WALKER 6,5 - Presidia la sua zona di competenza con attenzione e precisione. Insigne non lo salta mai.

dal 120' Jadon SANCHO 5 - Entra solo per calciare il rigore e si fa ipnotizzare da Donnarumma.

John STONES 6,5 - Una roccia, non lo superi mai in nessun modo. Prestazione totale.

Harry MAGUIRE 7 - Un muro insuperabile: le prende tutte, sia alte che basse. Fatta eccezione per un corner regalato in avvio, la perfezione. Trasforma il suo rigore.

Kieran TRIPPIER 7 - Mossa azzeccata di Southgate: confeziona l'assist per il gol di Shaw e sulla destra è di fatto un attaccante aggiunto.

dal 70' Bukayo SAKA 5 - Sbaglia il rigore decisivo, ma anche in partita non era stato particolarmente brillante.

Kalvin PHILLIPS 7 - Gara sontuosa. Fa entrambe le fasi con una concentrazione pazzesca.

Declan RICE 7 - Muscoli e presenza fisica in mezzo al campo. Sovrasta i centrocampisti azzurri arrivando sempre per primo sulle seconde palle.

dal 74' Jordan HENDERSON 5,5 - Entra nel momento più difficile della partita, non incide.

dal 120' Marcus RASHFORD 5 - Entra solo per tirare il rigore e lo sbaglia.

Luke SHAW - Il suo sinistro in controbalzo sblocca la partita: gesto tecnico notevole. Spinta costante sulla sinistra, imprendibile. Impeccabile anche in chiusura.

Mason MOUNT 6 - Galleggia tra le linee e parte molto bene. Partenza a razzo, poi quando l'Itaia prende le misure cala sensibilmente alla distanza.

dal 99' Jack GREALISH 5,5 - Prova a dare una scossa all'attacco inglese senza grossi sussulti.

Raheem STERLING 5 - Spento davani, più utile quando si tratta di ripiegare in fase difensiva. Irritante per le sue simulazioni appena entra in area di rigore.

Harry KANE 6 - Il gol di Shaw nasce da una sua sventagliata ad aprire il campo. Enorme lavoro al servizio della squadra, ma non tira mai in porta.

Ct.: Gareth SOUTHGATE 6- Torna alla difesa a 3 e l'avvio di partita gli dà ragione. Schiacciato dall'Italia dal secondo tempo in poi, non trova le giuste contromisure e fallisce l'appuntamento più importante della sua carriera..

Da Pirlo a Balotelli: Italia-Inghilterra, la storia infinita

Euro 2020 Mancini scoppia in lacrime, abbraccio con Vialli: "Tutto vero" UN' ORA FA