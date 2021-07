Nel fantastico scenario di Wembley, Italia e Inghilterra si giocano il titolo europeo: di fronte gli azzurri di Roberto Mancini e la Nazionale dei Tre Leoni di Gareth Southgate in una sfida epocale. L'Italia si presenta all'appuntamento dopo avere eliminato in successione, nella fase a eliminazione diretta, l'Austria agli ottavi, il Belgio ai quarti e la Spagna in semifinale . L'Inghilterra, invece, ha fatto fuori una dopo l'altra la Germania agli ottavi, l'Ucraina ai quarti e la Danimarca in semifinale . Arbitra l'incontro l'olandese Bjorn Kuipers . Italia-Inghilterra è una finale inedita tra Europei e Mondiali: gli azzurri arrivano all'atto finale di un torneo importante per la decima volta nella loro storia, gli inglesi invece attendevano questa giornata dalla finale dei Mondiali casalinghi del 1966 vinti contro la Germania.