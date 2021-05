Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 convocati della Nazionale italiana in vista degli Europei di calcio che prenderanno il via il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale all'Olimpico contro la Turchia. La "missione Euro 2020" può dirsi dunque ufficialmente aperta. Due le riserve, entro martedì a mezzanotte le scelte definitive. Andiamo a conoscere nel dettaglio i 28 Azzurri in vista della rassegna europea (Emerson e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League, si aggregheranno al gruppo martedì).