L'Italia, è risaputo, è popolo di santi, poeti, navigatori e... Commissari Tecnici! In ossequio alla nostra tradizione non ci tiramo indietro e vogliamo stilare la nostra lista dei "magnifici 23" della prossima spedizione agli Europei itineranti del 2021. La Nazionale italiana di Roberto Mancini si è qualificata brillantemente a Euro 2020 con un percorso netto che induce a uno smodato ottimismo in vista del kick off della kermesse continentale: ma che scelte dovrà fare ora il commissario tecnico per portare a termine il suo lavoro e raccogliere quanto seminato sinora? Se l'Europeo cominciasse domani riteniamo che queste dovrebbero essere le sue scelte...

I portieri

DONNARUMMA

SIRIGU

CRAGNO

La certezza assoluta, il “12” di esperienza, un terzo portiere giovane ed esplosivo tra i pali; tre elementi ben assortiti e dubbi zero per la porta della Nazionale di Roberto Mancini.

I difensori

BONUCCI

CHIELLINI

ACERBI

BASTONI

EMERSON

FLORENZI

SPINAZZOLA

D’AMBROSIO

Ai “grandi” (ma irrinunciabili) “vecchi” Bonucci e Chiellini scegliamo di affiancare un centrale di sicuro affidamento come Acerbi e un giovane ormai consacrato come Bastoni; se l’Europeo cominciasse domani il (nostro) grande escluso sarebbe Alessio Romagnoli, alle prese con tanti infortuni e non sempre irreprensibile in marcatura. Sulle fasce tanta corsa e duttilità, ma anche una buona tecnica individuale: in extremis il jolly D’Ambrosio ha vinto il ballottaggio con Di Lorenzo e Biraghi.

I centrocampisti

VERRATTI

JORGINHO

BARELLA

LOCATELLI

LOR. PELLEGRINI

CASTROVILLI

Sulla qualità della linea mediana Roberto Mancini ha costruito i recenti successi della Nazionale, dunque ampio spazi ai grandi protagonisti del ciclo azzurro verso Euro 2021. A malincuore il golden boy Nicolò Zaniolo rimane a casa per smaltiire quanto prima l'ultimo guaio al ginocchio a tutto vantaggio del principino viola Gaetano Castrovilli. Per uno Stefano Sensi costretto a fronteggiare innumerevoli infortuni c’è un Manuel Locatelli pronto a prendersi la scena. Le altre opzioni sono certezze, a cominciare dal top player Barella.

Gli attaccanti

IMMOBILE

BELOTTI

CHIESA

INSIGNE

CAPUTO

BERARDI

Per Immobile e Belotti è giunto il momento di gonfiare la rete (a più riprese) in un grande appuntamento internazionale: saranno loro a contendersi la maglia numero “9” con Ciccio Caputo a sognare un ruolo da outsider alla Totò Schillaci. Per gli esterni del 4-3-3 dell’Ital-Mancio ampia scelta: noi abbiamo optato per Domenico Berardi in luogo di un Bernardeschi ridimensionato dall’esperienza con la Juventus.

