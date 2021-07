Nicolò Zaniolo che scalpita, un Lorenzo Pellegrini che si mangia le mani, Giacomo Raspadori già in gruppo, il duo Scamacca-Tonali a cui è richiesto uno step in avanti e un Moise Kean troppo importante per rimanere a casa, gli Azzurri avranno bisogno di qualche volto nuovo. Squadra che vince non si cambia , dice il proverbio, però in vista del Mondiale 2022 la Nazionale di Roberto Mancini dovrà rinnovarsi in qualche interprete. Tra unche scalpita, un Lorenzo Pellegrini che si mangia le mani, Giacomo Raspadori già in gruppo, il duo Scamacca-Tonali a cui è richiesto uno step in avanti e untroppo importante per rimanere a casa, gli Azzurri avranno bisogno di qualche volto nuovo.

Terzino destro

I ruoli in bilico sono principalmente tre: terzino destro, centrale difensivo e centravanti. È molto difficile migliorare una squadra che ha vinto l'Europeo, ma volendo si può. Con Spinazzola (speriamo in un recupero senza problemi) ed Emerson Palmieri ad "arare" la fascia sinistra, sul lato opposto serve un giocatore bloccato. Euro 2020 ci ha portato in dote la coppia Toloi-Florenzi - che viaggia verso la parte finale della carriera - e un Di Lorenzo che può ancora crescere. Il napoletano rimarrà sicuramente in gruppo, ma gli altri due potrebbero essere scalzati da un paio di ragazzi molto in forma: Gianluca Mancini e Davide Calabria. Il romanista potrebbe anche avere chance di titolarità se dovesse mostrare altri miglioramenti, giocandosi il posto proprio con Di Lorenzo.

Chiellini o Bastoni?

Quando arriveremo in Qatar nell'inverno del 2022, Giorgio Chiellini avrà la bellezza di 38 anni. Mancini spingerà tanto per fargli giocare un altro Mondiale (sarebbe il terzo), ma se dal punto di vista fisico non dovesse andar bene, il Ct avrebbe già in mano il sostituto: Alessandro Bastoni. Il classe 1999 è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni con Antonio Conte, e dal suo miglioramento passano tante delle prossimo fortune azzurre. Il "Mancio" ci crede.

Il numero 9

La fase finale di Euro 2020 ha evidenziato come Belotti e Immobile, per quanto fenomenali in campionato, siano porosi ad alto livello, e le alternative all'orizzonte sono tre: Scamacca, Kean e Raspadori. Il primo è potente, forte fisicamente e devastante nelle sue movenze. Il secondo è quello più forte, che ha più esperienza ed è più pronto. Il terzo invece è molto più agile nello stretto e bravo a legare il gioco (oltre che chiuderlo in area di rigore). Tutti e tre hanno punti a favore e punti contro, ma in questo momento partono ancora indietro rispetto al centravanti della Lazio. L'unico giocatore in grado di ribaltare le gerarchie è Nicolò Zaniolo. Il principino di Massa è sicuramente il giovane più interessante, e la suggestione di chi vi scrive sarebbe quella di vederlo giocare come prima punta al fianco di Insigne e Chiesa. Sarebbe qualcosa di mai visto nel nostro paese, e Mancini potrebbe anche sorprendere tutti, alla luce anche dei tentativi mostrati nel corso dell'Europeo con Insigne e Berardi soprattutto contro la Spagna. La discriminante, ovviamente, sarà la condizione fisica.

Supporting cast

Dopo aver ipotizzato i cambiamenti nell'11 titolare, ci spostiamo sulla panchina. Il primo nome che viene in mente è quello di Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto abbandonare Euro2020 a causa di un infortunio, mentre appena dietro si siede Sandro Tonali. I due centrocampisti hanno buone chance di volare in Qatar nel 2022, ma tutto dipenderà dalle loro prestazioni e dalla condizione fisica. Per il resto, Mancini dovrà passare al setaccio tutti i giovani che stanno uscendo dalle selezioni giovanili. Per i vari Frattesi, Rovella, Ricci, Maggiore, Pobega, Lovato, Gabbia, Calafiori sembra ancora presto, ma il "Mancio" potrebbe sorprendere ancora tutti.

