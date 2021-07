La grande impresa dell’Italia contro il Belgio , squadra in testa al ranking FIFA ormai da tempo, ha emozionato tutti e regalato hgrandi speranze al movimento calcistico di casa. Non possono non sottolinearlo i tre grandi quotidiani sportivi del Bel Paese, che aprono a tutta pagina con la conquista della semifinale di Euro202.

Gazzetta dello Sport: Olé Italia!

Gazzetta dello Sport è già proiettata, con il suo titolo, alla prossima avversaria che sarà la Spagna. E infatti il sottotitolo, accanto alla foto di un'esultanza di gruppo, recita "Martedì a Wembley semifinale con la Spagna " e poi ancora si legge "Battaglia a Monaco, azzurri strepitosi; magie di Barella e Insigne, super Gigio, Chiellini mostruoso, la resa di Lukaku. Dramma Spinazzola: lacrime e torneo finito".

Corriere dello Sport: Dimmi che è vero!

Con la foto di un esultante Lorenzo Insigne, il Correre dello Sport titola con una punta di incredulità. Nel sottotitolo si legge: “Impresa firmata da Barella e Insigne, ora la Spagna a Wembley. Gioia Mancini: ‘non ci siamo mai posti limiti”.

Tuttosport: Sei bellissima!

Tuttosport elogia la squadra, con una foto della fine della partita che ritrae tutti insieme, staff tecnico compreso. "Battuto il Belgio: Italia in semifinale con la Spagna ". Nessun altro commento, l'immagine parla per sé.

Il Belgio non l’ha presa bene

Ovviamente diverso il tenore dei titoli dei quotidiani belgi. De Morgen titola: “La generazione dorata non può più vincere”, mentre La Gazzetta di Anversa scrive “Il sogno è finito”. De Standaard, più sofisticato, apre con “Il retrogusto amaro del ‘no’”, infine Le Soir (in lingua francese), titola semplicemente “Perso ancora”, e tutti i quotidiani hanno foto sconsolate di De Bruyne o Lukaku.

L’Equipe: Lezione d’italiano

Con un po’ di stupore, vista la rivalità calcistica che ci lega ai cugini transalpini, vediamo la prima pagina dell’Equipe che titola “Lezione d’italiano” con una foto sapientemente scelta di Barella che ha il “parigino” Verratti in secondo piano. “La Nazionale ha dominato il gioco dei Belgi. Martedì prossimo affronterà la Spagna in semifinale”.

In Spagna, come è giusto che sia, si occupano del successo della Roja, mentre in Inghilterra sono più presi dal calciomercato e da Wimbledon.

