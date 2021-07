L'Italia affronta la Spagna a Wembley nella prima semifinale di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si presentano all'appuntamento dopo avere battuto 2-1 il Belgio di Lukaku e De Bruyne ai quarti di finale. Le Furie Rosse di Luis Enrique hanno invece eliminato la Svizzera ai rigori dopo che al 120' la partita si era conclusa sull'1-1. Arbitra l'incontro il tedesco Felix Brych. Chi vince si qualifica alla finalissima in programma domenica 11 luglio, sempre a Wembley, contro la vincente della seconda semifinale tra Inghilterra e Danimarca in programma mercoledì sera. Italia e Spagna si affrontano per la quarta volta di fila nella fase finale di un Europeo: nell'ultimo precedente in ordine cronologico, a Euro 2016, gli azzurri vinsero 2-0 agli ottavi grazie alle reti di Chiellini e Pellè.