Italia e Inghilterra si giocano la palma di miglior squadra d’Europa nella finale secca di Wembley, davanti a 58 mila tifosi inglesi e 6 mila italiani. Ecco gli episodi più spinosi dell’ultimissimo atto di Euro 2020. Gara diretta dal fischietto olandese Bjorn Kuipers, 48enne di Oldenzaal.

La moviola di Italia-Inghilterra (arbitro: Kuipers)

Minuto 49: Sterling cade in area, stretto nella morsa di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci; non c'è alcun fallo con l'inglese ad accentuare platealmente il normale contatto di gioco. Ci aveva già provato nel primo tempo e Kuipers avrebbe fatto bene ad estrarre il giallo per simulazione qui.

