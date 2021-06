Belgio-Russia, match valido per la prima giornata del gruppo B di EURO 2020, é terminata 3-0 a San Pietroburgo. A segno nel primo tempo Lukaku e Meunier, nel finale tris sempre del centravanti dell'Inter. Russia deludente, dominata, poco coesa e quasi mai pericolosa. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle del BELGIO===

Thibaut COURTOIS 6 - Bravo su Fernandes nel primo tempo. Nessun altro intervento.

Toby ALDERWEIRELD 6,5 - Oltre a difendere, spesso appoggia l'azione e si spinge in avanti.

Dedryck BOYATA 6,5 - Gran fisicità, grande voglia. Non sbaglia nulla.

Jan VERTONGHEN 6,5 - Esperienza, senso della posizione, attenzione. (Dal 76' VERMAELEN SV)

Timothy CASTAGNE 6 - Parte bene a destra. Convinto, propositivo. Poi subisce un colpo al volto ed é costretto ad uscire. (Dal 27' MEUNIER 7 - Un gol da opportunista, un assist, in forma).

Leander DENDONCKER 6 - Un tiraccio da centro area grida vendetta. Tanta sostanza, meno qualità.

Youri TIELEMANS 6,5 - Grintoso, con temperamento ed energia. Cresciuto tantissimo.

Yannick CARRASCO 7 - Molto, molto bene. La cura "cholista" lo ha rigenerato. Entra nel secondo gol, accelera, con guizzi e idee. (Dal 76' PRAET SV)

Dries MERTENS 6 - Molto mobile, si allarga a destra e in appoggio a Lukaku. Poco pericoloso al tiro. (Dal 71' E. HAZARD 6 - Venti minuti per migliorare la condizione. Ha bisogno di giocare)

Romelu LUKAKU 8 - Incontenibile. Tirato a lucido. Poderoso quando accelera, letale in zona gol. Timbra una doppietta, gioca per la squadra, domina fisicamente.

Thorgan HAZARD 6,5 - Impegna Sunin, ci prova, mostra le sue qualitá.

ALL. Roberto MARTINEZ 7 - Belgio solido, messo bene in campo, pericoloso, concreto. Buon esordio.

Belgio-Russia - Romelu Lukaku Credit Foto Getty Images

===Le pagelle della RUSSIA===

Anton SUNIN 5 - Male sul secondo gol subito. Un paio di parate, ma tanta insicurezza in uscita.

MARIO FERNANDES 6 - Il piú solido ed esperto dietro. Non commette ingenuità.

Andrej SEMENOV 4,5 - Disastroso sul primo gol di Lukaku. Errore gravissimo, dal quale non si riprende piú.

Geogij DZHIKIYA 5 - In mezzo, impreciso, soffre Lukaku, non convince.

Jurij ZHIRKOV 5,5 - Affaticato da subito, lento, poco in partita. Esce per infortunio prima dell'intervallo. (Dal 43' KARAVAEV 5 - Non entra nel match. Dal suo lato il Belgio entra di continuo)

Magomed OZDOEV 5 - Male. Il centrocampo del Belgio non gli lascia respiro. Annaspa e resta a guardare.

Dmitrij BARINOV 5 -Primo tempo di pura sofferenza. Non riesce a giocare, non riesce ad interdire. (Dal 46' DIVEEV 5 - In ritardo sul terzo gol. Subisce senza opporsi)

Roman ZOBNIN 5,5 - Insomma. Un paio di tiri da fuori, alcune verticalizzazioni errate. (Dal 63' MIRANCHUK 5,5 - Dovrebbe portare qualitá e idee. Si nasconde e non incide)

Aleksandr GOLOVIN 5,5 - Si accende a tratti, sfruttando solo in parte la sua rapidità.

Daler KUZYAEV 5,5 - Un pelo timido, abbastanza impreciso in avvio. Poi subisce un colpo in uno scontro con Castagne ed é costretto ad uscire. (DAL30' CHERYSHEV 5,5 - Entra, gioca mezzoretta, senza mai farsi notare. Poi un guaio fisico. Dal 63' MUKHIN 5 - Affonda con i suoi compagni, nessuna giocata degna di nota)

Artem DZYUBA 6 - Si fa notare, prova a far salire i suoi, gioca da leader, ma non trova mai la porta.

CT. Stanilav CHERCHESOV 5 - Russia messa male in campo, confusa, dominata. Fattore casa sprecato.

