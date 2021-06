Macedonia-Olanda, match valido per la terza giornata del gruppo C, ha visto all'Amsterdam Arena la vittoria della squadra di De Boer per 3-0. A segno Depay nel primo tempo e due volte Wijnaldum nella ripresa. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle della MACEDONIA DEL NORD===

Stole DIMITRIEVSKI 6,5 - Tanto lavoro da fare. Esce bene due volte su Depay, compie un grande intervento su Dumfries. Anche nella ripresa risponde a De Ligt. Sui gol subiti puó poco.

Stefan RISTOVSKI 5 - Nervoso e ammonito. Dal suo lato l'Olanda sfonda spesso.

D. VELKOVSKI 5 - Insicuro e incerto. La velocità di Malen lo irretisce.

Visar MUSLIU 5 - Prova a metterci cattiveria e agonismo. Paga dazio con Depay, sempre in ritardo.

Ezgjan ALIOSKI 6 - A sinistra, solito lavoro ben eseguito nelle due fasi, anche se Dumfries gli va via in un paio di circostanze.

Enis BARDHI 6 - Lottatore e regista. In mezzo si fa sentire. Giocatore interessante. (Dal 79' STOJANOVSKI SV)

Arijan ADEMI 5 - Generoso, ma mai in partita. In mezzo perde diversi contrasti. (Dal 79' NIKOLOV SV)

Ivan TRICKOVSKI 5,5 - Segna, ma risulta in fuorigioco. Si inserisce, poi cala. (Dal 56' CHURLINOV 5,5 - Entra, porta un po' di brio, sbaglia un gol semplice da realizzare)

Eljif ELMAS 5 - Un po' timido tra le linee. Non va al tiro, non cerca la verticalizzazione.

Aleksandar TRAJKOVSKI 5,5 - Un paio di bordate da fuori, ma nessun reale pericoloso per Stekelenburg. (Dal 68' KOSTADINOV 5,5 - Va al tiro due volte, murato. Poco altro)

Goran PANDEV 6 - Gioca di fino, in questa che resta l'ultima delle 122 gare giocate con la Nazionale macedone. Simbolo eterno. (Dal 68' HASANI 6 - Entra, dá profonditá, ci prova)

ALL. Igor ANGELOVSKI 5,5 - Macedonia Nazionale modesta ma orgogliosa. Troppa differenza tecnica con questa Olanda.

===Le pagelle dell'OLANDA===

Marten STEKELENBURG 6 - Nessuna grande parata da compiere. Sicuro nella ripresa.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Attento, preciso, sicuro, in anticipo. (Dal 46' TIMBER 6 - Non deve faticare, si sistema largo e tiene)

Matthijs DE LIGT 6,5 - Guida bene la difesa, non rischia nulla, sembra crescere di condizione. Sfiora anche il gol con una sassata da 25 metri.

Dalej BLIND 6,5 - Terzo di sinistra, si limita a controllare. Non sbaglia nulla.

Denzel DUMFRIES 6 - A destra, veloce e presente. Dimitrievski gli nega un gol, si butta sempre dentro. (Dal 46' BERGHUIS 6 - Un paio di affondi, un paio di cross. Non trova la giocata giusta)

Frankie DE JONG 6 - Gioca di fino, quasi in punta di piedi. Gestisce le energie. (Dal 79' GAKPO SV)

Geoginio WIJNALDUM 8 - Doppietta, capitano, leader e grande incursore. Bravo nelle due fasi, domina la partita.

Ryan GRAVENBERCH 6,5 - Giovanissimo, ma con grande personalitá. Va alla conclusione, tenta di farsi notare, tanta forza fisica.

Patrick VAN AANHOLT 6,5 - A sinistra. Ordinato e preciso. Buon esterno.

Donyell MALEN 6,5 - Scheggia imprevedibile, che quando parte non è facile da fermare. Un assist per Depay, diverese buone giocate. (Dal 66' PROMES 5,5 - Non si nota, non sfonda, non lascia il segno)

Memphis DEPAY 7,5 - Segna un gol semplice semplice, si muove bene, si intende con Malen. Poi manda in porta Wijnaldum. Resta l'uomo in piú di questa Olanda. (Dal 66' WEGHORST 6 - Entra e colpisce una traversa. Nessun altro guizzo)

ALL. Frank DE BOER 7 - Olanda ottima, in controllo, decisa, con tanti inserimenti centrali. Criticatissimo, ma per ora ha ragione lui.

