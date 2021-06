Olanda-Austria, match valido per la seconda giornata del gruppo C, ha visto la facile vittoria Oranje per 2-0. Hanno deciso il match il rigore di Depay e la rete nella ripresa di Dumfries, servito da Malen. Vediamo insieme migliori e peggiori del match giocato all'Amsterdam Arena.

===Le pagelle dell'Olanda===

Maarten STEKELENBURG 6 - Mai impegnato seriamente.

Matthijs DE LIGT 7 - Rientro importante. Si immola su diverse conclusioni austriache, ci mette impeto. Perfetto.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Alterna uscite pulite a qualche piccolo svarione evitabile nella prima parte di gara. Poi si sistema e domina.

Daley BLIND 6 - Terzo dietro, con licenza di alzarsi. Attento. (Dal 63' AKE 6 - Buon finale di gara, senza correre alcun rischio)

Denzel DUMFRIES 7 - Si procura con astuzia il rigore del vantaggio. A destra con forza, ma meno incandescente rispetto alla prima partita. Nella ripresa ringrazia Malen e appoggia in rete.

Marten DE ROON 6 - Uomo d'equilibrio, che si danna l'anima e prova a proteggere le incursioni degli altri due centrocampisti. (Dal 74' GRAVENBERCH SV)

Frankie DE JONG 6,5 - Primo tempo sontuoso. L'Olanda si affida alle sue idee. Pulizia di passaggio, precisione, spunti. Cala molto nella ripresa, gestendo le energie.

Patrick VAN AANHOLT 6,5 - Alcune discese eccellenti a sinistra. Un paio di cross che Depay e Wijnaldum non sfruttano a dovere. Sempre presente. (Dal 63' WIJNDAL 6 - Nel finale con personalitá e freschezza. Ottimo prospetto)

Georginio WIJNALDUM 6,5 - In mezzo al campo, sempre presente, continuo, lucido.

Wout WEGHORST 5,5 - Molte volte spalle alla porta, spesso utile nelle sponde. Peró non cerca la porta. (Dal 63' MALEN 6,5 - Entra e serve l'assist vincente a Dumfries. Nel finale spreca il tris calciando alto)

Memphis DEPAY 7 - Un gol su rigore, un errore a pochi passi dalla porta che grida vendetta. Poi la grande verticalizzazione che porta al 2-0. Intermittente, ma decisivo. (Dal 83' L. DE JONG SV)

CT. Frank DE BOER 6,5 - Olanda messa bene in campo, solida, tranquilla. Chiude primo con un turno d'anticipo.

===Le pagelle dell'Austria===

Daniel BACHMANN 6 - Nessuna super parata, nessun errore.

Aleksandar DRAGOVIC 6 - Bravo nel duello fisico con Weghorst. Lo contiene. (Dal 84' LIENHART SV)

Martin HINTEREGGER 5 - Appoggia spesso l'azione, andando anche al tiro. Sbaglia peró la salita tenendo in gioco Malen nell'azione del 2-0.

David ALABA 5 - Fallo veramente sciocco su Dumfries. Costa il rigore. Non si riprende piú. In generale un apporto modesto da un giocatore forte che in Nazionale brilla di rado.

Alexander SCHLAGER 6 - Regia interessante. Gioca di prima, recupera, allarga il gioco. Cala molto nel secondo tempo. (Dal 84' ONISIWO SV)

Stefan LAINER 6 - Costante a destra. Duello ruvido e vivo con Van Aanholt.

Christoph BAUMGARTNER 5,5 - Tanta corsa, poca sostanza. Non mostra le sue qualitá, non riesce ad andare al cross, non salta l'uomo. (Dal 70' LAZARO 5,5 - Venti minuti in punta di piedi, senza cercare la giocata)

Konrad LAIMER 6 - Uno dei pochi centrocampisti austriaci che appoggiano sempre l'azione offensiva. (DAL 62' GRILLITSCH 6 - Come chi l'ha preceduto. Ci mette impegno e coraggio, anche nel finale)

Andreas ULMER 5 - Non si nota molto, non riesce a incidere. A sinistra con tanta fatica.

Marcel SABITZER 5,5 - Tra le linee, ha qualitá, ma non trova la giocata giusta. Ripresa da semi-spettatore.

Michael GREGORITSCH 5 - Generoso, ma poco pericoloso. Non la vede praticamente mai con De Ligt. (DAL 61' KALAJDZIC 6 - Le qualitá tecniche e fisiche ci sono. Deve mettersi un pelo piú di convinzione)

CT. Franco FODA 5,5 - Austria rinunciataria e arrendevole. Sconfitta meritata, ora lo spareggio con l'Ucraina.

