Le pagelle di Slovacchia-Spagna, match valido per il gruppo E di questi Europei, che si é concluso 0-5 in favore della selezione iberica. La squadra di Luis Enrique ha dominato in lungo e in largo un match a senso unico, trovando due reti nel primo tempo (incredibile autogol di Dubravka e gol di Laporte) e tre sigilli nella ripresa (Sarabia, Ferran Torres di tacco e autorete di Kucka). Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

===Le pagelle della SLOVACCHIA===

Martin DUBRAVKA 4 - Parte benissimo. Due parate, respinge il rigore a Morata, poi l'incredibile errore sulla traversa di Sarabia: mette dentro la propria porta un pallone facile da alzare in corner. Sbaglia anche l'uscita sul secondo gol spagnolo. Un mezzo disastro.

Peter PEKARIK 4,5 - A destra, rullato da Moreno o Sarabia. O da chi si apre da quel lato.

Lubomir SATKA 4,5 - Fermo, immobile, impassabile.

Milan SKRINIAR 5 - Prova a tenere unita una difesa tecnicamente rivedibile. Non si salva.

Tomas HUBOCAN 4,5 - Azpilicueta e Koke dal suo lato fanno ció che vogliono. Troppo passivo.

Juraj KUCKA 4,5 - Combatte, ma non basta. In balía del possesso spagnolo, non riesce a rendersi utile. Nel finale anche un autogol.

Jakub HROMADA 5 - Fallo sciocco da rigore su Koke. Errore che lo destabilizza. Non si riprendepiú. (Dal 46' LOBOTKA 4,5 - Secondo tempo in cui non la vede mai. Lento e compassato)

Lukas HARASLIN 5 - Invisibile, fuori dal match, sempre anticipato. (Dal 69' SUSLOV 5 - Venti minuti al piccolo trotto)

Marek HAMSIK 5 - Non riesce a dare la scossa, non riesce a verticalizzare. Giornataccia. (Dal 89' BENES SV)

Robert MAK 5 - Disinnescato senza problemi. Il "peperino" creativo che avevamo ammirato alla prima partita é rimasto un ricordo. (Dal 69' WEISS 5,5 - Un solo spunto, poi niente altro)

Ondrej DUDA 4,5 - Falloso, nervoso, non utile da prima punta. Non tiene un pallone. (Dal 46' DURIS 5 - Una buona occasione sprecata, diversi movimenti a vuoto)

CT. Stefan TARKOVIC 4 - Slovacchia troppo brutta per essere vera. Devastata dall'inizio alla fine, passiva, senza energie per reagire.

===Le pagelle della SPAGNA===

Unai SIMON 6 - Inoperoso, spettatore non pagante.

Cesar AZPILICUETA 6,5 - A destra, con sicurezza, voglia, cross e giocate. (Dal 77' ADAMA TRAORÉ SV)

Eric GARCIA 6 - Regge bene, senza errori e senza sbagliare alcun disimpegno. (Dal 71' PAU TORRES 6 - Entra e partecipa alla quinta rete spagnola)

Aymeric LAPORTE 7 - Dietro perfetto, segna con un bello stacco il secondo gol della Spagna. Buona prova.

JORDI ALBA 6,5 - A sinistra, meno prorompente rispetto al solito. Tiene la posizione, accompagna il pressing. Bravo nell'assist per 3-0 di Sarabia.

KOKE 7 - Un paio di tiri, un paio di accelerazioni. Presente e in partita, alcune giocata di un'eleganza rara.

Sergio BUSQUETS 6,5 - Torna e la Spagna riprende equilibrio. Non spettacolare, non bello da vedere, ma sempre fondamentale in mezzo. (Dal 71' T. ALCANTARA 6 - Un tiro a filo di palo e tanti passaggi racchiusi in pochi minuti)

PEDRI 7 - Qualitá nel passaggio, buoni inserimenti, in crescita.

Gerard MORENO 6,5 - L'assist per Laporte, diverse iniziative. Affamato ed elettrico. (Dal 77' OYARZABAL SV)

Alvaro MORATA 5 - Rigore calciato male e sprecato. Tanto movimento, poca sostanza. Tanto impegno non basta. (Dal 66' FERRAN TORRES 6,5 - Entra e segna un gran gol di tacco)

Pablo SARABIA 7,5 - Man of the match. Da una sua giocata il match si sblocca. Ha un bel mancino, lo aziona spesso, interessante come esterno. Trova anche la rete con un piattone preciso e l'assist per Ferran Torres.

CT. LUIS ENRIQUE 7,5 - Bella Spagna. Creativa, volenterosa, lucida, concreta. Ora lo aspetta un bell'ottavo di finale.

