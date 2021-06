L'Italia concede il bis: dopo il 3-0 alla Turchia, identico successo anche contro la Svizzera: le firme sono quelle di uno scatenato Manuel Locatelli (autore di una doppietta) e di Ciro Immobile. Grande festa all'Olimpico: ottavi di finale conquistati aritmeticamente balzando a 6 punti in testa al gruppo A (con Galles a 4, Svizzera 1 e Turchia 0 dopo due giornate). Unica nota stonata, l'infortunio di Giorgio Chiellini, che al 24' esce per un risentimento muscolare dopo un gol annullato al 19'. Un'Italia bella, fisicamente irresistibile, intensa nella creazione di gioco. Forse la rivoluzione del ct Mancini sta tutta qui: i suoi Azzurri sono rapidi e giocano a memoria proprio come una fortissima squadra di club. Una mossa che, in questi campionati europei, vale da asso pigliatutto in una mano di scopone scientifico.

Esultanza Italia contro la Svizzera a Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Euro 2020 Italia-Svizzera, moviola: giusto annullare il gol a Chiellini 2 ORE FA

ITALIA-SVIZZERA 3-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24' Acerbi), Spinazzola; Barella (87' Cristante), Jorginho, Locatelli (86' Pessina); Berardi (70' Toloi), Immobile, Insigne (69' Chiesa). CT: Mancini.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär (57' Zuber), Akanji; Mbabu (58' Widmer), Freuler (84' Sow), Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri (76' Vargas), Embolo; Seferovic (46' Gavranovic). CT: Petkovic.

Arbitro: Sergej Karasaev (Russia).

Gol: 26' e 52' Locatelli (I), 89' Immobile (I).

Assist: Berardi (I, 1-0), Barella (I, 2-0), Toloi (I, 3-0).

NOTE – Recupero. 2+3. Ammonito: Embolo.

Il momento social

I 12 momenti chiave della partita

11’ - IMMOBILE! Colpo di testa su cross dalla sinistra del rapidissimo Spinazzola: palla alta sopra la traversa.

19' - GOL ANNULLATO ALL'ITALIA CON CHIELLINI! Cross dalla bandierina di Insigne e il difensore azzurro svetta tra tre maglie svizzere: la palla rimane lì, per la facile conclusione sottoporta. Tuttavia, la rete viene invalidata dopo un rapido controllo-VAR: inizialmente, sembra, per una spinta ai danni di Akanji e Xhaka, in realtà per un tocco di mano dello stesso Chiellini.

24' - INFORTUNIO MUSCOLARE PER CHIELLINI! Il difensore azzurro costretto a dare forfait.

26' - GOL DELL'ITALIA CON LOCATELLI! Proprio il centrocampista del Sassuolo inizia l'azione con un lungo traversone per il compagno di club Berardi, che parte sulla destra, dribbla Rodriguez e, dal fondo, mette in mezzo un pallone che proprio Locatelli deposita in fondo al sacco! Questa volta, tutto regolare: 1-0!

Italia-Svizzera, gol di Locatelli Credit Foto Getty Images

34' INSIGNE! Destro a giro a porta sguarnita dopo un'incursione di Immobile: palla salvata, quasi sulla linea, dal colpo di testa di Akanji!

38' - SPINAZZOLA PARTE IN VELOCITA' A SINISTRA SU SPUNTO DI INSIGNE! Nello scatto si fa beffe di Schär, ma poi opta per un tocco "da calcetto" con la palla che esce rasoterra a un metro dalla porta.

52' - GOL DELL'ITALIA CON LOCATELLI! Ancora lui, Appoggio di Barella per il centrocampista del Sassuolo il quale, da fori area, lascia andare il collo sinistro: palla che passa tra Freuler ed Elvedi, prima di insaccarsi all'angolino! Gol bellissimo e 2-0!

Italia-Svizzera: Manuel Locatelli esulta dopo il secondo gol Credit Foto Getty Images

64' - SUPER DONNARUMMA! Il prossimo portiere del PSG risponde da campione a una doppia conclusione ravvicinata da Zuber!

65' - LOCATELLI DENTRO PER BERARDI! Quest'ultimo punta in area Akanji, ma il suo sinistro termina alto: Italia vicinissima al tris!

73' - IMMOBILE APRE IL DESTRO A TU PER TU CON SOMMER! Palla che si spegne sul fondo.

75' - SPLENDIDO FILTRANTE DI CHIESA PER IMMOBILE IN VELOCITA'! Sinistro a lato del centravanti della Lazio, che getta alle ortiche un'altra ghiotta chance!

89' - GOL DELL'ITALIA CON IMMOBILE! Dopo un recupero di Toloi, il centravanti della Lazio si gira e, dalla distanza, lascia partire un destro che Sommer tocca solamente: palla all'angolino e terza gioia azzurra!

L'esultanza di Immobile per il 3-0 alla Svizzera Credit Foto Getty Images

Seguono aggiornamenti...

Mancini: "Donnarumma al PSG? Buona scelta, è un top club"

Euro 2020 Italia-Svizzera, bomba disinnescata vicino allo stadio! 3 ORE FA