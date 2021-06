Calcio

Mancini: "Mancini: "Francia, Portogallo e Belgio più avanti ma non è tutto così scontato"

EURO 2020 - Il ct della Nazionale italiana analizza la vittoria per 3-0 contro la Svizzera all'Olimpico con il passaggio agli ottavi di finale ottenuto con un turno d'anticipo grazie a sei gol fatti e zero subiti in due partite giocate nel girone A. Il discorso si sposta quindi sulle squadre più attrezzate in questa competizione.

