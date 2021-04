Spallanzani di Roma, per una polmonite interstiziale dopo la positività al covid, Daniele de Rossi è stato finalmente dimesso dopo il miglioramento delle sue condizioni. Il collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini era stato uno dei 8 giocatori positivi in uscita dalle Nazionali. Dopo qualche giorno di ricovero, De Rossi è finalmente tornato a casa, in attesa della piena negativizzazione. Ricoverato il 9 aprile scorso allodi Roma, per una polmonite interstiziale dopo la positività al covid,è stato finalmente dimesso dopo il miglioramento delle sue condizioni. Il collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini era stato uno dei primi elementi a contrarre il covid durante il periodo delle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali , focolaio sfociato poi inin uscita dalle Nazionali. Dopo qualche giorno di ricovero, De Rossi è finalmente tornato a casa, in attesa della piena negativizzazione.

Già qualche giorno fa il direttore sanitario della struttura romana aveva rassicurato circa le condizioni di De Rossi, spiegando che non avrebbe avuto nessun rischio grave considerando che la malattia fosse stata presa per tempo. Ora un po' di riposo per riprendersi dopo questa spiacevole vicenda.

