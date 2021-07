Nel momento in cui Raheem Sterling entra in possesso del pallone ed entra in area, nell'azione che induce l'arbitro olandese Makkelie a fischiare il rigore per l'Inghilterra che qualifica la Nazionale di Southgate alla finale di Euro 2020 , sul terreno di gioco di Wembley c'erano due palloni. Un episodio che, naturalmente, è destinato a far discutere anche perché si è rivelato decisivo per l'esito del match: proprio al termine di quell'azione Sterling, dopo un contatto molto dubbio con Maehle e Jensen, è caduto in area e ha propiziato il penalty poi trasformato da Kane in due tempi.

L'arbitro non ha l'obbligo di interrompere il gioco

La presenza di due palloni sul terreno di gioco non comporta necessariamente l'interruzione del gioco, che deve essere disposta solo nel caso in cui l'azione del difensore possa essere in qualche modo ostacolata. Dalle immagini si vede chiaramente che il "secondo pallone" è molto vicino a Sterling e ai difensori danesi che stanno cercando di contrastarlo: l'azione sembra svilupparsi in maniera fluida, ma anche in questo caso rimane qualche dubbio.

