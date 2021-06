Scozia-Repubblica Ceca, match valido per la prima giornata del gruppo D di Euro2020, é terminata 0-2. Vittoria subito fondamentale per la nazionale di Silhavy, che aggancia l'Inghilterra in vetta al girone. Scozia generosa e spinta dal pubblico di Hampden Park, ma poco concreta davanti. Ha fatto la differenza un Patrik Schick in formato "super". Un gol di testa e una rete incredibile dalla linea di centrocampo. L'ex Roma e Sampdoria si candida quindi tra le rivelazioni di questo Europeo, mentre i britannici, tornati in una grande competizione dopo 23 anni, rischiano giá di abbandonare i loro sogni di gloria.

Classifiche e risultati

Il tabellino di Scozia-Repubblica Ceca 0-2 (primo tempo 0-1)

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry (Dal 67' McGregor); O'Donnell (Dal 79' Forrest), Armstrong (Dal 67' Fraser), McGinn, McTominay, Robertson; Dykes (Dal 79' Nisbet), Christie (Dal 46' Christie). Ct. Clarke

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral (Dal 68' Holes); Masopust (Dal 72' Vydra), Darida (Dal 87' Sevcik), Jankto (Dal 72' Hlozek); Schick (Dal 87' Krmencik). Ct. Silhavy

Arbitro: Siebert (GER)

Gol: 42' e 52' Schick (RC)

Assist: Coufal, Soucek

Patrick Schick da centrocampo Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

16' - PRIMA PALLA GOL DEL MATCH. Jankto recupera palla a sinistra e serve rasoterra Schick, che gira di prima intenzione col mancino. Bravo David MARSHALL a respingere.

18' - OCCASIONE SCOZIA. Grande cavalcata di Robertson a sinistra, cross basso, zampata in anticipo di DYKES. Palla fuori di poco.

32' - Tomas VACLIK! Alza sopra la traversa il mancino di Robertson, ben liberato da Christie. Grande chance per la Scozia qui.

42' - SCHICK! GOL! Proprio lui! 0-1 Repubblica Ceca. Cross da destra perfetto di Coufal e stacco in anticipo di Schick a battere Marshall.

46' - Subito SCHICK. Si libera al tiro in area, bravo MARSHALL a intervenire.

48' - TRAVERSA DELLA SCOZIA. Cross da sinistra verso destra, smanaccia VACLIK, appoggio indietro di O'Donnell, tiro bellissimo di Jack HENDRY, che centra la traversa.

52' - SCHICK! GOL! CHE GOL! Da 45 metri! Riparte la Repubblica Ceca, riceve palla il "10" e da metá campo sorprende Marshall mal posizionato. CHE PRODEZZA.

66' - Tomas VACLIK, ancora lui, altra super parata. Palla in mezzo, carambola che favorisce DYKES. Sinistro di prima intenzione, ma il portiere della Repubblica Ceca para ancora.

La statistica

Il secondo gol di Patrik Schick è stato segnato da 45.5 metri: è la maggior distanza per una rete agli Europei (dal 1980). - Opta.

Il migliore

Patrik SCHICK - Uno stacco aereo perfetto e una prodezza da metá campo. Mobile, concentrato, pericoloso. In forma straordinaria.

Il peggiore

Liam COOPER - Non bene. Linea difensiva scozzese spesso messa male e poco coordinata.

