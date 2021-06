Slovacchia-Spagna, match valido per il gruppo E di questi Europei, si é conclusa 0-5 in favore della selezione iberica. La squadra di Luis Enrique ha dominato in lungo e in largo un match a senso unico, trovando due reti nel primo tempo (incredibile autogol di Dubravka e gol di Laporte) e tre sigilli nella ripresa (Sarabia, Ferran Torres di tacco e autorete di Kucka). Una "manita" che dá morale e forza a una Roja fin qui criticata, ma apparsa finalmente convincente. Slovacchia eliminata anche se terza per differenza reti, Spagna agli ottavi da seconda e quindi contro la Croazia.

Classifiche e risultati

Euro 2020 Le pagelle di Slovacchia-Spagna 0-5: Morata spreca UN' ORA FA

Il tabellino di Slovacchia-Spagna 0-5 (primo tempo 0-2)

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (Dal 46' Lobotka); Haraslin (Dal 69' Weiss), Hamsik (Dal 89' Benes), Mak (Dal 69' Suslov); Duda (Dal 46' Duris). Ct. Tarkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta (Dal 77' A. Traoré), E. Garcia (Dal 71' Pau Torres), Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets (Dal 71' T. Alcantara), Pedri; Gerard Moreno (Dal 77' Oyarzabal), Morata (Dal 66' F. Torres), Sarabia. Ct. Luis Enrique

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 30' aut. Dubravka (S), 45'+3' Laporte (Sp), 56' Sarabia (Sp), 67' Ferran Torres (Sp), 72' aut. Kucka (S)

Assist: Moreno, Jordi Alba, Sarabia

Ammoniti: Duda, Busquets, Jordi Alba, Skriniar

Note: all'11' Dubravka para un rigore a Morata.

Pedri Gonzalez e Pablo Sarabia esultano per il gol durante Spagna-Slovacchia - Europei 2021 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

10' - Kuipers va al monitor del VAR. Rivede tutto. E assegna il penalty. Fallo di Hromada su Koke, calcio sulla caviglia. RIGORE PER LA SPAGNA.

11' - DUBRAVKA! Respinge il rigore a MORATA. Non un gran rigore, abbastanza centrale, para Dubravka.

18' - Che errore di SARABIA! Cross da sinistra, l'attaccante va morbido sul pallone e non devia bene. Para Dubravka.

30' - AUTOGOL DI DUBRAVKA! Clamoroso. Tira col mancino SARABIA dal limite, traversa piena, poi Dubravka anziché mette sopra la traversa, colpisce col braccio e se lo insacca. AUTOGOL INCREDIBILE, ERRORE DA DILETTANTE. 0-1 Spagna.

45'+3' - GOL! 2-0 Spagna! Altro errore di Dubravka. Esce male su Moreno, che controlla e crossa in mezzo, stacco di LAPORTE e palla all'incrocio. BEL GOL.

56' - GOL! SARABIA! 3-0 Spagna! Grande azione: Pedri a sinistra per Alba, che mette in mezzo: piattone di Sarabia. Palo e gol.

67' - FERRAN TORRES! GOL! 4-0 Spagna. Appena entrato! Assist di Sarabia da destra e colpo di tacco di Ferran Torres.

72' - AUTOGOL DI KUCKA! 5-0 Spagna! Mischia in area, colpisce di testa l'ultimo entrato PAU TORRES e deviazione sfortunata di Kucka.

Il migliore

Pablo SARABIA - Man of the match. Da una sua giocata il match si sblocca. Ha un bel mancino, lo aziona spesso, interessante come esterno. Trova anche la rete con un piattone preciso e l'assist per Ferran Torres.

Il peggiore

Martin DUBRAVKA - Parte benissimo. Due parate, respinge il rigore a Morata, poi l'incredibile errore sulla traversa di Sarabia: mette dentro la propria porta un pallone facile da alzare in corner. Sbaglia anche l'uscita sul secondo gol spagnolo. Un mezzo disastro.

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Euro 2020: il calendario completo delle gare, date, orari 04/02/2021 A 16:50