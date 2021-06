Tegola per la Spagna a poco meno di una settimana dall'inizio di Euro 2020. Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona e capitano delle Furie Rosse, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo test effettuato nel ritiro di Las Rozas dove la Nazionale allenata da Luis Enrique sta preparando l'esordio agli Europei fissato per il 14 giugno a Siviglia contro la Svezia. Il giocatore, che non sarà quindi a disposizione del ct per Euro 2020, ha già lasciato il ritiro ed è stato posto in isolamento come da protocollo. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi al Coronavirus.

In amichevole con la Lituania giocherà l'Under 21

La Spagna non scenderà quindi in campo martedì sera all'Estadio Municipal de Butarque di Leganes in amichevole contro la Lituania: il match si disputerà regolamente, ma al posto delle Furie Rosse di Luis Enrique giocherà la Spagna Under 21 Luis De la Fuente.

