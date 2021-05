Gli Europei 2021 perdono uno dei giocatori più carismatici e vincenti del panorama internazionale. La Spagna di Luis Enrique non sarà guidata da Sergio Ramos che non fa parte della lista dei 24 prescelti dal ct iberico. L’ex allenatore di Barcellona e Roma ha motivato così l’esclusione del 35enne difensore e capitano del Real Madrid, una decisione sorprendente e spiegata così dal commissario tecnico in conferenza stampa.

Sergio non ha potuto allenarsi o scendere in campo in queste ultime settimane. Non è stato facile prendere questa decisione, ieri (domenica, ndr) l'ho chiamato ed è stato difficile rinunciarci perché è un ragazzo molto professionale che anche in futuro potrà essere utile alla Seleccion. Gli ho consigliato per una volta di essere egoista, di pensare a recuperare al meglio e rimettersi in forma quest’estate per essere utile sia al suo club che in futuro alla sua Nazionale”.

Novità Laporte, 0 giocatori del Real: Fabian Ruiz e Morata gli italiani

Oltre alla rinuncia di Ramos desta scalpore l’assenza di giocatori del Real Madrid nel listone dei convocati di Luis Enrique. Un caso più unico che raro ma che Luis Enrique ha commentato così...

Qualsiasi decisione su Ramos è sempre stata controversa. So dove mi trovo e so che questa posizione è sempre soggetta a critiche. Nacho? Non metto in dubbio il suo valore, ma voglio portare 24 giocatori perché altrimenti avremmo 3 o 4 giocatori che sarebbero stati costantemente in tribuna e non la trovo una cosa giusta”.

Scorrendo i prescelti della Spagna, spicca la presenza di Laporte – spagnolo da pochissime settimane – oltre a quella del giovanissimo talentino del Barça, Pedri mentre gli unici italiani sono Alvaro Morata e Fabian Ruiz.

Alvaro Morata guiderò l'attacco della Seleccion di Luis Enrique Credit Foto Eurosport

I convocati della Spagna per Euro 2021

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sáchez.

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabián Ruíz, Marcos Llorente.

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia.

Luis Enrique: "Morata è diverso da quando è alla Juventus"

