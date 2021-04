Per la prima volta nella storia degli Europei, una donna è stata selezionata per arbitrare una competizione maschile. Si tratta della francese, che in questa stagione ha arbitrato diverse partite nelle coppe UEFA maschili per club e nazionali, tra cui anche Juventus-Dinamo Kiev nella fase a gironi della Champions League : il fischietto oltralpe è stata selezionata come arbitro di supporto e agirà come quarto ufficiale ques'estate.