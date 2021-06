Ungheria-Francia , match valido per la seconda giornata di Euro 2020 e disputato a Budapest, è terminato con il punteggio di 1-1. Reti di Fiola e Griezmann. In virtù di questo risultato, gli uomini di Marco Rossi si portano a un punto in classifica e sognano il passaggio del turno, mentre la nazionale di Deschamps sale a quota quattro. Di seguito, vediamo le pagelle del match.

Le pagelle dell'Ungheria

Peter GULACSI 6,5 – Decisivo più volte e incolpevole in occasione del gol di Griezmann.

Endre BOTKA 6 – Quando c’è da impostare va in difficoltà, ma dietro fa il suo. Anche se spesso con eccessiva irruenza.

Willi ORBAN 6,5 – Centrale nella difesa a tre, amministra senza sbavature ma senza dover compiere particolari interventi.

Attila SZALAI 6,5 – Gran mestiere, anche nelle piccole cose. Non ha paura e non tira mai indietro la gamba.

Loic NEGO 6 – Poco deciso in occasione del pareggio di Griezmann: piccola sbavatura arrivata dopo una prova importante.

Laszlo KLEINHEISLER 7 – Moto perpetuo in mezzo al campo. È inesauribile, corre senza sosta ed è fondamentale in interdizione. (Dal 84’ Gergo LOVRENCSICS S.V.)

Adam NAGY 6,5 – Prestazione di ottima qualità, con qualche spunto interessante. Buono anche in fase di non possesso

Andras SCHAFER 6,5 – Il classico mastino del centrocampo. Spesso è anche provocatorio con i suoi interventi, ma è decisivo nel costruire l’impresa. (Dal 75’ Tamas CSERI S.V.)

Attila FIOLA 7,5 – E' l'eroe di giornata: il suo gol fa sognare il popolo ungherese, ma nella sua prestazione c'è anche tantissima intensità e una corsa continua.

Adam SZALAI 6 – Prova a battagliare contro la difesa francese, ma deve arrendersi al caldo. (Dal 26’ Nemanja NIKOLICS 6,5 – Entra con una buona aggressività e con la voglia di sacrificarsi).

Roland SALLAI 7 – Decisamente tra i migliori in campo: a tratti è in trance agonistica, lotta là davanti e cerca anche la porta.

All. Marco ROSSI 7 - Giornata da incorniciare per il tecnico italiano: prova eroica della sua Ungheria.

Le pagelle della Francia

Hugo LLORIS 5,5 – Non perfetto in occasione del gol. Per il resto non è chiamato a interventi complicati.

Benjamin PAVARD 5 – La sua partita è condizionata dal giallo prematuro: anche lui è colpevole, più di Lloris, in occasione del vantaggio ungherese.

Raphael VARANE 6 – Sempre attento e nella posizione giusta: prestazione sufficiente.

Presnel KIMPEMBE 5,5 – Entra sempre in modo duro e irruento: a volte è efficace, ma spesso serve solo a caricare gli avversari.

Lucas DIGNE 6 – Spinge bene soprattutto nel primo tempo, quando dai suoi piedi passano alcune trame interessanti. Cala nella ripresa.

N’Golo KANTE’ 6 – Solita prestazione del centrocampista del Chelsea, anche se potrebbe osare di più.

Paul POGBA 5,5 – E’ più prezioso in interdizione che quando c’è da inventare: con il pallone è impreciso e un po’ distratto. (Dal 76’ Corentin TOLISSO S.V.)

Adrien RABIOT 5 – Troppo lento e poco incisivo. Nella sua prestazione c’è anche qualche errore banale, di pura distrazione. (Dal 57’ Ousmane DEMBELE 6 – Colpisce il palo dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ma commette troppi errori banali. Dal ’87 Thomas LEMAR S.V.)

Antoine GRIEZMANN 6,5 – Il migliore nella Francia. Il gol arriva a coronamento di una prestazione generosa e di sacrificio.

Karim BENZEMA 5 – Nel primo tempo ha una grande occasione per sbloccare il match, ma fallisce malamente. Per il resto si vede poco: ha bisogno come il pande del gol. (Dal 76’ Olivier GIROUD S.V.)

Kylian MBAPPE’ 5,5 – Il poco spazio che gli viene concesso dall’Ungheria lo limita. È comunque pericoloso, ma a tratti.

All. Didier DESCHAMPS 5,5 - La Francia sembra troppo sicura di sé: questo pareggio potrebbe fare bene ai Blues?

