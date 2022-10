L'Italia ha presentato la sua candidatura a ospitare Euro 2032 e anche Milano rientra nella lista delle località che vorrebbero far parte del progetto. Come riporta Calcio&Finanza, infatti, la città meneghina è pronta a offrirsi come città ospite insieme ad altre, anche se ci sono ancora dei dubbi sul progetto. Visto che il Meazza è destinato alla demolizione se vedrà il via il progetto di costruzione dello stadio nuovo , l'impianto designato sarà il nuovo San Siro.